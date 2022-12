Concerti d’autunno, ultimi appuntamenti a Salerno e Cava.

Classica e operetta nella settimana conclusiva dell’applaudita stagione musicale dei “Concerti d’autunno”. Le esibizioni del Quartetto Guadagnini, venerdì 16 dicembre nella chiesa di San Giorgio a Salerno, e del pianista Raffaele Battiloro, sabato 17 nella sala Brengola a Cava de’ Tirreni, oltre alla messa in scena dell’operetta “La vedova allegra”, domenica 18 al teatro Ghirelli (Salerno), sono gli ultimi attesi appuntamenti (inizio, ore 19) del ciclo concertistico curato dall’Accademia Jacopo Napoli. I biglietti sono acquistabili in prevendita a Cava presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it (posto unico: 10 euro; ridotto, per studenti under 25: 6 euro).

Tra le più interessanti e apprezzate formazioni cameristiche italiane, il Quartetto Guadagnini è, quindi, di scena venerdì a Salerno nella meravigliosa chiesa di San Giorgio (ore 19) dove interpreterà opere di Beethoven (Quartetto in do minore op. 18 n. 4) e Schubert (Quartetto in re minore n. 14 D 810 “La morte e la fanciulla”).

Formato dai violinisti Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini, dal violista Matteo Rocchi e dalla violoncellista Alessandra Cefaliello, il gruppo ha vinto, tra gli altri, il premio Piero Farulli, in seno al XXXIII Premio Franco Abbiati, il prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, ha suonato in alcune delle più importanti sale da concerto del nostro Paese e all’estero (Francia, Austria, Germania, Svizzera, Giappone, Cina, Thailandia, Emirati Arabi), ha inciso per Tactus, Brilliant e Amadeus.

Il giorno seguente, nella sala Brengola (ore 19) a Cava de’ Tirreni, sarà la volta di un altro artista di grande talento, il pianista Raffaele Battiloro, insignito del “Premio Alkan” per il virtuosismo e della Golden Medal alla “Berliner International Music Competition”, nonché finalista, lo scorso anno, all’autorevole Concorso Busoni di Bolzano. Nella città metelliana dedicherà la sua esibizione a Mozart (Rondò in la minore K511), Liszt (Sonata in si minore), e Franck (Preludio, Corale e Fuga).

Per il gran finale di stagione l’organizzazione ha puntato su una delle operette più amate dal pubblico, “La vedova allegra” di Franz Lehár, che sarà allestita in forma scenica domenica al teatro Ghirelli di Salerno (ore 19) per la regia di Enzo Di Matteo.

Info: www.jacoponapoli.it