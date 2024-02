Claudia Pecoraro, M5S: l’allarme sicurezza a Salerno è lo specchio deldegrado sociale e culturale della classe politica salernitana

Il fine settimana appena trascorso ha nuovamente visto giovanissimi compiere 𝐥’𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚.

I 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡𝙡𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙖𝙣𝙤 𝙖 𝙨𝙘𝙖𝙧𝙨𝙚𝙜𝙜𝙞𝙖𝙧𝙚, soprattutto nelle ore notturne, e benché da tempo sollecitata, l’amministrazione sceglie di non intervenire adducendo due scuse: manca il personale nella Polizia Municipale; i turni terminano alle 22:00.

𝙏𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙡𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙙𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙚𝙗𝙗𝙚𝙧𝙤 𝙥𝙚𝙧𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙧𝙨𝙞, dal rimpinguamento del Corpo di sicurezza cittadino, alla previsione di turno in straordinario (come già fatto negli anni passati), fino all’attivazione di un controllo di presidio del territorio, strutturato e sinergico, da individuarsi nell’ambito del Tavolo tecnico per la sicurezza in Prefettura.

Su tale ultimo punto, lascia francamente molto perplessə la posizione della nostra Amministrazione che non chiede, per ottenere, maggiore dispiegamento di forze e dimostra di non avere la forza politica necessaria per portare sul tavolo i problemi della città e le sue esigenze.

𝙇’𝙖𝙡𝙡𝙖𝙧𝙢𝙚 𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙚𝙯𝙯𝙖, 𝙙𝙖𝙞 𝙦𝙪𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚𝙧𝙞 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞 𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙞𝙛𝙚𝙧𝙞𝙘𝙞 𝙛𝙞𝙣𝙞 𝙖 𝙜𝙞𝙪𝙣𝙜𝙚𝙧𝙚 𝙖𝙡 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘𝙤 𝙙𝙞 𝙎𝙖𝙡𝙚𝙧𝙣𝙤, 𝙧𝙞𝙛𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙞𝙡 𝙙𝙚𝙜𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙚 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙞𝙣 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙞𝙨 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨𝙚 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙚𝙧𝙣𝙞𝙩𝙖𝙣𝙖

Una classe politica impunita e impenitente, che basa il suo consenso sulla clientela e la mercificazione dei diritti, insegna alle giovani generazioni che il rispetto della legalità è valore inutile e sopravvalutato, e questi sono i risultati.

Occorre recuperare spazi di partecipazione democratica e sostegno sociale, spazi di libertà e pluralismo, investire sulle infrastrutture sociali, che non significa finanziare progetti spot di qualche cooperativa o l’ennesimo centro polifunzionale.

Quello serve, ma non risolve il problema, che va affrontato in modo strutturale, partendo dalle scuole, passando per presidi di legalità nei quartieri, investendo sul sostegno alla genitorialitá e punti di ascolto per giovanə, fino ad arrivare a luoghi pubblici di aggregazione sana, pulita, che in questa Città mancano.

Occorre restituire i parchi e i giardini alla cittadinanza, sequestrati dal degrado, dall’assenza di manutenzione e da lavori di rifacimento che allo stato hanno raddoppiato i tempi iniziali di intervento (vedi Parco del Mercatello!).

Questa Amministrazione sta accumulando solo fallimenti e dimostrando incompetenza ed inefficienza.

𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮

𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼

comunicato stampa: Claudia Pecoraro, consigliera al Comune di Salerno, Movimento 5 Stelle