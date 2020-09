I miei occhi al contrario, il cortometraggio su Salerno premiato a Roma.

Il cortometraggio sulla città di Salerno “I miei occhi al contrario” scritto e diretto da Biancamaria Savo e interpretato da Pierluigi Gigante, già vincitore del bando 2018 sezione Arte e Cultura indetto dalla Fondazione Carisal, il giorno 23 settembre 2020 è risultato tra i sei vincitori del premio “Albero Andronico” per la sezione cortometraggi tenutosi in Campidoglio e trasmesso in streaming per l’emergenza Covid-19.

Al seguente link la trasmissione streaming della premiazione:

Il cortometraggio è stato reso pubblico giorno 21 settembre 2020 in ricorrenza dei festeggiamenti per il Santo Patrono Matteo, protettore della città.

E’ possibile visionarlo al seguente link: https://www.facebook.com/watch/?v=2071118339686786&extid=VBfuhmYK6mGLReGv