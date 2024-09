Chiude con successo Fantaexpo

FantaExpo2024 chiude con numeri importanti: 52mila accessi al Parco dell’Irno nei quattro giorni in cui si è svolto il festival dell’animazione, del fumetto e della fantasia, organizzato dall’associazione Otaku Garden, con il patrocinio del Comune di Salerno ed il sostegno della Regione Campania. Nell’ultima giornata, ieri, c’è stata la visita del governatore Vincenzo De Luca, accompagnato dal consigliere regionale Nino Savastano. Il governatore ha effettuato un tour tra le varie aree allestite, con le diverse attività organizzate. «Questo è un evento che è cresciuto gradualmente – ha dichiarato -, promosso da ragazzi della nostra città, di Salerno, è un festival della cultura giovanile, che raccoglie decine di migliaia di giovani e abbiamo deciso, come Regione, di sostenerlo perché ci sembra un momento di incontro e di socializzazione davvero importante». «Qui ci sono tanti ragazzi – ha affermato ancora il governatore – che trascorrono del tempo assieme, all’insegna dell’allegria, dell’amicizia, della solidarietà, in un momento in cui diventa abitudine portare coltelli in tasca. E’ bene, invece, favorire questi momenti di incontro e di sviluppo pure di nuovi linguaggi. Quest’anno c’è stato anche un rapporto di collaborazione con l’università, c’è un lavoro di formazione». «Insomma un bell’evento – ha concluso il presidente De Luca che è fatto di allegria, di gioia di vivere, di cultura, di musica e dovremmo moltiplicare appuntamenti come questo. Poi bisogna lavorare nel mondo della famiglia, della scuola, dello sport, perchè intervenire sulle nuove generazioni è diventata una priorità».

GARA COSPLAY SPONSORED BY MANPOWER

Nell’ultima giornata di FantaExpo ha riscosso grande successo la gara cosplay sponsored by Manpower.

Ecco i vincitori:

Premio Simpatia: Antonio Di Nuto per Giovanni Muciaccia (Art Attack).

Premio Miglior accessorio: Luigi per All for One (My Hero Academia).

Premio Miglior Interpretazione: Luigi e Desiree per Spring Trap e Scrap baby (5 nights at Freddy’s)

Premio Miglior Gruppo: Stefania e Salvatore per Blitzo e Stolas (Helluva Boss).

Premio Miglior coppia: Federica e Vittorio per Eileen il Corvo e il Cacciatore (Bloodborne).

Miglior personaggio maschile: Modestino Lombardi (Modecosplay) per Arthas The Lich King (World of Warcraft- Wrath of the Lich King).

Miglior personaggio femminile: Alessandra per Brigitte Lindholm vr. Vampire Hunter (Overwatch).

Ecocosplay Manpower Award: Sara per Alpha Crimson Abyss (Punishing: Gray Raven).

Premio FantaExpo: Paolo Izzo per Chainsaw Man Devil Form (Chainsaw Man).

Tra le novità di quest’anno, per la gara cosplay, il premio introdotto da Manpower, main partner dell’edizione 2024. A tal proposito il Regional Manager Vittorio Cappuccio traccia un bilancio della partecipazione al festival. «Un successo di pubblico – ha dichiarato – fatto non solo di numeri ma anche di partecipazione, entusiasmo e, soprattutto, inclusione. La creatività è ciò che più di ogni altra cosa permette alle persone di essere veramente se stesse e per questo in Manpower le incoraggiamo a mostrare la propria unicità anche nella ricerca del lavoro e nel lavoro stesso. Questa prima esperienza al FantaExpo ci insegna che è importante conoscere e incontrare anche diverse forme di creatività, non convenzionali, perché è in quelle che molti, tra i giovani ma non solo, si riconoscono». «Sala piena e sold out – ha continuato – per il nostro evento che si è svolto sabato “Level up your future: gaming e lavoro”, il talk sulle connessioni tra gaming, competenze trasversali e mondo del lavoro condotto da Simone ‘Akira’ Trimarchi e con la psicologa del gaming Elena Del Fante e Maurizio Laganà, Head of Candidate di ManpowerGroup, che ha visto una forte partecipazione di tutti i presenti». «Coerentemente con ciò di cui abbiamo parlato in questa chiacchierata, il nostro impegno come main partner è stato anche rivolto alla valorizzazione delle skills dei partecipanti alla Gara Cosplay, abbiamo scelto infatti di premiare la persona che ha costruito il costume più sostenibile» – conclude Cappuccio, che ha consegnato il Premio durante la cerimonia finale.

«Partecipare alla Giuria è stata un’esperienza importante che ci ha permesso di sperimentare dal vivo ciò che abbiamo voluto condividere in questo contesto» – ha affermato Maria Antonietta Massanova, Engineering Consultant di Manpower, che ha rappresentato Manpower nella Giuria della Gara Cosplay. «Abbiamo scelto – ha aggiunto – di premiare Sara, una giovanissima “guerriera”, come il personaggio – Crimson Abyss – che interpreta, che ha utilizzato materiali di riciclo e cartone per la parte più importante del suo costume, oltre a dimostrare capacità di resilienza e intraprendenza fuori dal comune, per una persona così giovane, nel momento della sua performance. Sara farà con noi un percorso di orientamento -il nostro premio- e sarà seguita da noi anche alla fine del suo percorso di studi, per aiutarla a trovare la migliore strada per esprimere il suo talento, anche con ulteriore formazione» – ha concluso Massanova.

A tirare le somme di questa edizione di FantaExpo sono il direttore artistico, Alessandro Crescenzo e il direttore esecutivo, Davide Giudice. «Ieri il presidente De Luca ha riscosso grande successo tra i giovani – ha dichiarato Crescenzo – e lo ringraziamo ancora per il suo sostegno. Tra gli aspetti più significativi c’è il ruolo che ha avuto la musica, siamo riusciti ad avere concerti ogni sera e questa è già una novità rispetto al passato». «A tutti gli eventi musicali c’è stata una grande partecipazione – ha aggiunto il direttore artistico -, siamo soddisfatti pure della risposta che c’è stata da parte del nostro pubblico alle conferenze, anche a quelle organizzate con l’università. Un ringraziamento va a Marco Merrino per il suo supporto con la direzione creativa e per la line-up degli ospiti del web. Grande successo per gli youtuber storici e per le nuove leve, i feedback degli ospiti sono molto importanti per noi per determinare che abbiamo fatto un buon lavoro e sono stati tutti contenti di com’è andata questa edizione». «Sempre più contenuti mirati – ha concluso -, con lo scopo di coinvolgere il pubblico, non solo per incontrare i propri idoli, ma per interagire con loro ed avere un contenuto esclusivo».

«FantaExpo – ha affermato il direttore esecutivo Davide Giudice – ci regala un’altra edizione di successo, grazie ad un’offerta che quest’anno si è ampliata ed ha visto ancora più concerti, ancora più ospiti e attività ma, soprattutto, si riconferma il luogo felice dove decine di migliaia di appassionati si ritrovano ogni anno per divertirsi insieme, per essere se stessi e esprimersi liberamente». «Quest’ultimo aspetto – conclude – riempie d’orgoglio noi organizzatori».