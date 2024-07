Cava de’ Tirreni si prepara per la Finale Regionale di Miss Italia

Cresce l’attesa a Cava de’ Tirreni per la finale regionale del Tour Costiera Amalfitana di Miss Italia, prevista per sabato 13 luglio 2024 alle ore 21:00. L’evento, che si terrà nella suggestiva cornice di piazza Abbro, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati del celebre concorso di bellezza.

La serata si preannuncia ricca di glamour, stile e talento, con le concorrenti che sfileranno con grazia e determinazione per aggiudicarsi la prestigiosa fascia di Miss Costiera Amalfitana. A condurre l’evento sarà il carismatico Erennio De Vita, noto per la sua professionalità e capacità di coinvolgere il pubblico.

L’organizzazione è curata da Arturo Buono di Nias – Noi in Arte Show, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, della Regione Campania e della Provincia di Salerno. Questo supporto istituzionale sottolinea l’importanza culturale e sociale dell’evento, che si pone come una vetrina d’eccezione per le giovani partecipanti.

Piazza Abbro, con la sua atmosfera suggestiva, farà da sfondo a una competizione avvincente, dove le partecipanti avranno l’opportunità di esibire il loro talento e la loro bellezza. La vincitrice della serata, insignita del titolo di Miss Costiera Amalfitana, accederà alle fasi nazionali del concorso, proseguendo così il suo percorso verso il titolo di Miss Italia.

L’appuntamento è quindi per sabato 13 luglio alle ore 21:00 in piazza Abbro a Cava de’ Tirreni. Una serata all’insegna delle emozioni, della bellezza e dei sogni che si realizzano.