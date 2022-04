Caritas, arrivato in Ucraina il primo carico di aiuti raccolti.

Il primo carico di aiuti raccolti dalla Caritas di Salerno Campagna Acerno e dalle altre Caritas delle diocesi della provincia di Salerno, sono giunti in Ucraina il 28 marzo, come si evince anche dai social ucraini, che hanno ringraziato i nostri cittadini per la generosità.

Attraverso i punti di raccolta e l’altruismo di tantissime persone, sono stati inviati generi alimentari a lunga conservazione, abbigliamento e prodotti per l’igiene di adulti e bambini, e farmaci.

Gli aiuti, grazie all’incessante impegno di Padre Ivan Boryn della chiesa Ucraina a Salerno, sono giunti a Ivano-Frankivs’k, cittadina situata nella parte occidentale del Paese da dove, nei prossimi giorni, saranno trasferiti ai bisognosi delle regioni che ne hanno disperatamente bisogno. in particolare verso le città di Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Kiev.

Ad accompagnare i pacchi con i generi di prima necessità, tanti bambini salernitani hanno voluto allegare messaggi e disegni di sostegno ai loro coetanei e a tutto il popolo ucraina, che vive questa ora buia della guerra.