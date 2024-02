Cancro dei bambini e cause genetiche, incontro all’Ordine dei Medici martedì 27

I tumori rappresentano una delle principali cause di morte in età pediatrica, pur essendo eventi relativamente rari, e si differenziano da quelli che si sviluppano in età adulta per sede d’insorgenza, velocità di accrescimento e caratteristiche istopatologiche. Le cause scatenanti non sono ambientali, ma genetiche.

Di questo si parlerà nel convegno “Cancro pediatrico: conoscere il problema”, organizzato dall’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno con i Lions, che si terrà DOMANI martedì 27 febbraio alle 14,30 nella sala conferenze di via Santi Martiri Salernitani 31.

Responsabile scientifico del convegno è la dottoressa Mariapia Ciccone e il comitato organizzativo è composto dalle dottoresse Anna Maria Cascone e Grazia Cioffi.

Introdurrà il convegno il Presidente dell’Ordine dottor Giovanni D’Angelo e interverranno per i saluti i dottori Guido Milanese, consigliere delegato del ministro dell’ambiente ENR; Vincenzo D’Amato direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona; Lea D’Agostino, Bruno Canetti e Mariapia Ciccone per i Lions.

La prima sessione, su comunicazione e diagnosi, sarà moderata da Grazia Cioffi e Roberto Della Casa (pediatra e Presidente Lions Club Salerno Host). Interverranno Maria Grazia Corbo, Argia Mangione, Immacolata Parisi.

La seconda sessione, su dolore e donazione, sarà moderata da Fernando Chiumiento e Cosimo Di Filippo; relazioneranno Renato Gammaldi, Antonio Mignone e Anna Maria Cascone.

Alle 18, alla Tavola rotonda su Istituzioni e Associazioni, presieduta da Enrico Coscioni, parteciperanno Aurelio Occhinegro, Antonio Marte, Paola De Roberto, Giuseppina Cersosimo. Concluderà Pasquale Bruscino, Governatore del Distretto Lions 108Ya.