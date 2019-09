Grande colpo della Polisportiva Locubia: Ciccio Tudisco è il nuovo responsabile tecnico

La Scuola Calcio guidata dal Presidente Angelo Panariello ha raggiunto un accordo con l’ex capitano della Salernitana: Francesco Tudisco sarà il nuovo responsabile tecnico.

Ripartono alla grande le attività della Polisportiva Locubia. A pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti per la stagione 2019/2020, la Scuola Calcio di Sant’Eustachio ha ufficializzato l’ingresso in società di Francesco Tudisco. L’ex capitano della Salernitana (405 presenze tra i professionisti, 162 in maglia granata) sarà il nuovo responsabile tecnico della scuola calcio e coordinerà gli allenamenti dei piccoli calciatori della Locubia sui campi “24 maggio 1999” e “De Gasperi” di Salerno.

Classe 1968, Francesco Tudisco è stato un vero e proprio idolo per i tifosi della Salernitana. Centrocampista dalle notevoli doti tecniche, “Ciccio” ha vestito la maglia granata dal 1992 al 1997, collezionando 21 goals e indossando la fascia da capitano nella stagione 1996/1997. La grinta, la determinazione e la carica agonistica che hanno fatto innamorare i tifosi della Salernitana saranno ora al servizio dei calciatori della Polisportiva Locubia. “Ho accettato con entusiasmo questo incarico – ha subito detto Tudisco – perché Salerno è per me una seconda casa. Mio figlio Gabriele giocava nella Locubia e, fin da allora, ho ammirato la serietà e la professionalità di questa Scuola Calcio. Il mio obiettivo è aiutare i piccoli calciatori nel loro percorso di crescita, non solo tecnica e calcistica, mettendo a disposizione tutta la mia esperienza ed il mio grande amore per il questo sport: non vedo l’ora di tornare in campo insieme ai bambini e ai ragazzi di Salerno”.

L’arrivo di Francesco Tudisco è stato fortemente voluto dal Presidente Angelo Panariello, coordinatore delle attività della Polisportiva Locubia. “Quest’anno la Polisportiva Locubia compie 40 anni: l’arrivo di un responsabile tecnico del calibro di Tudisco è, senza dubbio, il regalo migliore che potessimo farci! Io e tutto il mio staff siamo molto felici ed orgogliosi per il suo ingresso nel nostro team. E’ stato un grande calciatore, un grande professionista e un grande capitano della Salernitana: sono sicuro che il suo bagaglio tecnico e di esperienze sarà molto utile per i ragazzi che oggi si affacciano al mondo del calcio. Insieme a lui, vogliamo iniziare un progetto tecnico a lungo termine per valorizzare i giovani talenti del calcio salernitano. Il nostro obiettivo è permettere ai ragazzi di esprimere al meglio le proprie potenzialità, facendoli allenare in un ambiente serio e sotto la guida di autentici esperti. Per tutti i bambini nati tra il 2007 e il 2015 che vogliono iniziare a giocare con noi l’appuntamento è al campo «24 Maggio 1999» in Via Quintino di Vona, a Sant’Eustachio e al «De Gasperi», nell’omonimo rione”.

Per maggiori info:

www.polisportivalocubia.it

335.5334086 – 373.7668855