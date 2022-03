Bilancio positivo per la Cronometro dei Templi a Paestum.

Si chiude con un bilancio più che positivo la 6^ edizione della Cronometro dei Templi, svoltasi domenica 20 marzo a Paestum e organizzata dall’A.S.D. Cilento Bike Ciclidea col patrocinio del Comune di Capaccio Paestum. Dei 260 iscritti alla manifestazione, numero massimo fissato quest’anno dall’organizzazione, in 240 hanno portate regolarmente a termine la prova, svoltasi in una bella giornata di sole ma condizionata da un vento sostenuto che ha reso la vita difficile a tutti i concorrenti.

Il ritorno della kermesse pestana nella sua abituale data di marzo dopo due anni di spostamenti in calendario dovuti alla pandemia, ha subito portato i suoi frutti, e così davvero in tanti sono stati i ciclisti che hanno affollato l’area archeologica per prender parte alla manifestazione, valida come prova inaugurale del circuito Scudetto Campano 2022 e seconda prova del campionato regionale strada CSI 2022.

L’insidia del vento però non ha stravolto i valori in campo, in quanto a salire sul podio della classifica assoluta maschile sono stati gli stessi tre atleti che lo avevano occupato nella scorsa edizione, sebbene in ordine diverso.

Ad imporsi, quest’anno, è stato Antonio Borrelli dell’ASD Bike & Sport Team, che con una prestazione di spessore ha staccato di 31 secondi Giuseppe Santarsiero (AS Nuovo Millennio), mentre si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio il vincitore della scorso anno Gabriele Superchi, dell’ASD Colli Cycling Carpi.

Inedito invece il podio della classifica femminile, con Lidia Principe (ASD Barracuda Bike Cycling Team) vincitrice dinanzi ad Antonietta Capuano (Bike and Events) e marzia Di Lorenzo (Rokka Bike). Doppietta invece nella classifica dei team, con l’ASD Be Zaz Cycling che ha trionfato in solitaria dopo il successo ex-aequo dello scorso anno.

CLASSIFICA GENERALE