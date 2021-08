Beautiful Dreamers, sold out il concerto all’Arena Ghirelli.

È sold out il concerto “Beautiful dreamers” in programma domani sera (venerdì 6 agosto 2021), dalle ore 21, al Teatro Ghirelli di Salerno per la sezione “Fuori Palazzo” dei “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Il Palazzo del Sogno”, la rassegna organizzata per la mostra-evento “Stories from the Rooms”.

Protagonisti del palcoscenico allestito nell’arena del Teatro Ghirelli (viale Antonio Gramsci) saranno Maria Pia de Vito, Julian Oliver Mazzariello, Enzo Pietropaoli e Alessandro Paternesi e proporranno una collezione di canzoni dedicate alle icone del songwriting d’oltreoceano. Maria Pia De Vito aprirà uno squarcio poetico indagando, in chiave jazz, alcune perle della discografia di Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan,Tom Waits, Joni Mitchell, solo per citarne alcuni. Poeti e lucidi sognatori che dagli anni Sessanta a oggi hanno saputo regalare produzioni musicali di grande bellezza, incarnando in testi di profonda sincerità e forza poetica, lo spirito del loro tempo.

Nel suo live per Tempi Moderni, la cantante napoletana, amplierà ad altri sognatori il suo repertorio, figlio della sua ultima produzione discografica “Dreamers”, suonato con Julian Oliver Mazzariello, Enzo Pietropaoli e Alessandro Paternesi. Al pubblico saranno proposti brani storici e attualissimi, in questo complesso presente, per contenuti e intenzioni.

Il percorso “Fuori Palazzo” è realizzato in collaborazione con Casa del Contemporaneo-Teatro Ghirelli e la Fondazione Ebris.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI FUORI PALAZZO. Il 4 settembre, al Teatro Ghirelli, ci sarà “Songs from the rooms” un progetto di Matteo Saggese che sarà impreziosito dalla presenza di Domenico Andria, Angela Baraldi, Tarq Bowen, Davide Cantarella, Massimo de Divitiis, Maria Pia de Vito, Mauro Di Domenico, Carlo Fimiani, Pete Gordeno, Alessandro La Corte, Adriano Molinari, Sarah Jane Morris, Tony Remy, Matteo Saggese, Mario Schilirò, Peppe Servillo, Solis String Quartet, Diana Tejera, Hattie Webb, Nicki Wells. Special guest: Rufus Wainwright via streaming da New York.

Sesto ed ultimo appuntamento domenica 5 settembre con il reading concerto “Beautiful losers” con Peppe Servillo, Mauro Di Domenico, Angela Baraldi e Diana Tejera che si confronteranno con la narrazione della poetica di Leonard Cohen e di Federico Garcia Lorca.

LA MOSTRA. È una bellezza sfaccettata e complessa quella dei volti e delle storie di chi ha abitato il più iconico tra gli alberghi newyorchesi: il Chelsea Hotel. Questa leggenda ha ispirato l’associazione culturale Tempi Moderni con Ono Arte Contemporanea per la mostra-evento “Stories from the Rooms” e la rassegna “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Il Palazzo del Sogno”, in programma a Palazzo Fruscione, alla Fondazione Ebris e al Teatro Ghirelli, a Salerno, dal 9 luglio al 5 settembre 2021.

Un drappello di artisti che ha fatto la storia della fotografia, vive metaforicamente nelle sale del secondo e terzo piano di Palazzo Fruscione, attraverso l’esposizione – unica nel suo genere – di 109 opere fotografiche, rese ancora più suggestive da un particolarissimo allestimento che rimanda alle suggestioni e alle atmosfere dell’albergo newyorchese. I testi della mostra fotografica sono realizzati in esclusiva dal giornalista, conduttore radiofonico e televisivo Carlo Massarini.

A Palazzo Fruscione sono presenti le opere di: Rita Barros, Peter Cunningham, Deborah Feingold, Barry Feinstein, Tony Frank, Guido Harari, John Jay, Matt Mahurin, Fred W. Mc Darrah, Inge Morath, Anton Perich, Michael Putland, Sam Shaw, Steve Schapiro, Norman Seeff, Peter Angelo Simon, Ronn Spencer, Allan Tannenbaum, John Tiberi, Fabio Torre, Baron Wolman, Susan Wood.

In dialogo con i fotografi che hanno immortalato la leggenda del Chelsea Hotel, negli altri ambienti del palazzo, ci sono: il duo storico dell’arte contemporanea Perino&Vele, il designer e illustratore Stephen Alcorn, la fumettista Vanna Vinci, il video-artista Nicola Di Caprio e Licio Esposito e Paola Vacca della Cactus filmproduzioni.

Stories from the rooms e Racconti del Contemporaneo, organizzati dall’Associazione Tempi Moderni, con la curatela di Ono arte contemporanea per la sezione fotografica e la supervisione per la sezione Side exhibition, sono promossi e sostenuti dalla Regione Campania attraverso la Scabec, dalla Fondazione di Comunità Salernitana, dalla Fondazione Carisal, dalla Fondazione Cristiano Tosi, da Metoda, Project Finance 4.0, Ritonnaro, Sada e Banca Sella ed hanno il patrocinio del Comune e dell’Università degli Studi di Salerno. Sarà possibile visitare la mostra anche con Campania Artecard, il pass della Regione Campania che permette di visitare i luoghi della cultura in Campania; ai titolari è riservato il biglietto ridotto per l’ingresso. Si ringrazia per la collaborazione Casa del Contemporaneo presso il Teatro Ghirelli e Fondazione Ebris, per gli eventi della Rassegna “Fuori Palazzo”.

Partner tecnici sono Del Basso, Medi Blue, Pedone & Tomeo, Smyb, Trucillo e Guardian.

INFO La mostra sarà aperta al pubblico fino al 5 settembre. Giorno di chiusura: lunedì.

www.storiesfromtherooms.com

www.tempimodernidee.com

info@tempimodernidee.com