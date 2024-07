Barbuti Festival, presentata la XIX edizione

Presentata, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, la XXXIX edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”. Alla presenza, tra gli altri, de: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara, l’assessore al Commercio e all’Urbanistica, Dario Loffredo, la direttrice organizzativa della rassegna Chiara Natella, della Bottega San Lazzaro, e i curatori delle specifiche iniziative incluse nel più ampio cartellone del Festival, ovvero Brunella Caputo (La Notte dei Barbuti), Andrea Carraro (Foglie di Teatro), Eduardo Scotti (Salerno Day) e Antonella Iannone (Danza sotto le stelle) è stato illustrato il cartellone di spettacoli che da oltre sette lustri va in scena sul palcoscenico sotto le stelle della piazza longobarda di S. Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno.

“Tra i vicoli di mare”, questo lo slogan dell’edizione 2024 che si svolgerà dal 2 agosto al 9 settembre 2024 in Largo Santa Maria dei Barbuti e dal 13 al 28 settembre presso Apollonia Hub con “La notte dei Barbuti”, a cura di Brunella Caputo. Il titolo generale della rassegna fa riferimento sia alla singolare connotazione urbanistica di teatro tra i palazzi storici, sia alla vicinanza al mare dell’antico quartiere longobardo di Salerno. La rassegna, nel tempo ha ospitato oltre 1900 spettacoli, quasi 6000 tra attori, cantanti, ballerini, cabarettisti, comici, marionettisti, danzatori, che si sono alternati nelle trentotto edizioni precedenti sulle tavole del teatro. Il Teatro dei Barbuti è stato ideato dal compianto Peppe Natella, al quale ora è intitolato l’omonimo premio e lo stesso slargo del teatro, per volontà dell’amministrazione comunale di Salerno, reca ora una targa ricordo in ceramica. La rassegna è guidata da Chiara Natella, che ribadisce lo sforzo organizzativo: “Si lavora tutto l’anno per fissare gli spettacoli. Quest’anno la forbice di appuntamenti si infittisce, riusciamo a garantire quasi due mesi di spettacoli estivi, tutto agosto e tutto settembre. Come sempre si tratta di un’offerta differenziata di appuntamenti di teatro, danza, musica, storia. Un cartellone davvero per tutta la famiglia”.

La Rassegna dei Barbuti ringrazia gli enti che, con diverse modalità di sostegno, rendono possibile la manifestazione: il Comune di Salerno, la Regione Campania, la Camera di Commercio, il Ministero della Cultura, la Cna, la Fondazione della Comunità Salernitana e la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

IL LUNGO E VARIEGATO CARTELLONE

Tanti i nomi in cartellone per questa edizione 2024 (tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15). Si comincia il 2 agosto con la musica. Sul palco dei Barbuti salirà il “Marco Maiorino Trio”. Il 3 agosto sarà la volta di Luci della Ribalta con “Una commedia difficile”. La “Puteca degli attori” andrà in scena l’8 agosto con “Dietro un fantasma”; Il 9 agosto arriva Peppe Barra, il 10 agosto il Proscenio presenta “Questi fantasmi”. Ci sarà teatro anche a Ferragosto, quando è difficile trovare momenti di spettacolo e invece i turisti che girano in città sono tanti: il 15 agosto, con l’Apologia di Socrate di Platone, primo appuntamento di “Foglie di Teatro”, la mini rassegna di teatro classico diretta da Andrea Carraro e abbinata alle visite guidate della città, con la formula passeggiata+spettacolo che nelle edizioni precedenti ha già riscontrato un largo consenso. Il successivo appuntamento è il 22 agosto con “Una pura formalità”.

Venerdì 23 agosto Compagnia Daltrocanto e Giuliano Gabriele in concerto. Sabato 24 agosto da Roma arriva il noto attore di teatro e Tv Marco Falaguasta, in scena con “Il meglio di noi”. Giovedì 29 agosto Premio Peppe Natella alla nota attrice, di origini salernitane, Beatrice Fazi, in scena con “Cinque donne del Sud”. Il 29 agosto spazio alla musica con “Fuzz Bohemiens”; Il 31 agosto la Compagnia Arcoscenico presenta “Io e lui”. Ultima appendice il 7 settembre con “Blue Circus”, spettacolo dedicato ai bambini.

LOCATION DEDICATA PER LA NOTTE DEI BARBUTI A SETTEMBRE

Torna la Notte dei Barbuti, una rassegna parallela a cura di Brunella Caputo, regista e attrice. Quest’anno la location ad hoc sarà il suggestivo spazio di Apollonia Hub, con un’appendice settembrina che andrà dal 13 al 28 settembre. Ben sei gli appuntamenti in programma (inizio ore 21).

Questi gli appuntamenti: 13 settembre “Parthenope e altre leggende

napoletane”; 14 settembre “Storie di Radio Rock”; 19 settembre, “La mura di Gerico. Ad Alda Merini”; 20 settembre “Mujeres”; il 27 settembre “Ridicola” e il 20 settembre “La Novella secondo Faber”. Da “La buona novella” di Fabrizio De André.

SPECIALE COMPLEANNO A TEATRO PER GLI 80 ANNI DI PEPPE BARRA

Quest’anno Peppe Barra festeggia i suoi ottant’anni, di cui circa sessanta vissuti sulle tavole di palcoscenico. Si racconta, e la cronologia delle rassegne lo dimostra, che Barra non salti mai l’appuntamento al Teatro dei Barbuti, ogni estate. Un po’ per affetto al patron della rassegna, Peppe Natella, un po’ per scaramanzia. L’istrionico attore e cantautore, che ai Barbuti ha registrato dal vivo anche un brano del suo disco dal vivo (con brani raccolti in tutto il mondo, compreso Londra) e che ha ricevuto già il Premio Peppe Natella, sarà in concerto a Salerno venerdì 9 agosto con il progetto “Salerno Animo del Mediterraneo”. “Un’età certa”, questo il titolo del suo concerto. Per lui, e per il suo speciale compleanno, la direzione del teatro ha preparato una sorpresa che sarà rivelata la sera stessa dello spettacolo.

IL PREMIO PEPPE NATELLA ALL’ATTRICE BEATRICE FAZI

La nona edizione del Premio “Peppe Natella”, in programma giovedì 29 agosto, quest’anno andrà all’attrice Beatrice Fazi, attiva tanto nel teatro, quanto nel cinema e nella televisione. Per quest’ultima, conduce un suo personale programma su TV2000 “Beati voi” e interpreta Isabella Veneziani nella soap opera di Rai 3, “Un posto al sole”. Di recente ha scritto il libro autobiografico “Un cuore nuovo”, in cui racconta la sua conversione e l’impego per il volontariato. Edito da Piemme Mondadori e ristampato ora nell’edizione Pickwick destinata ai tascabili di grande successo editoriale. Il Premio Natella consiste ne “Il longobardo”, scultura ceramica originale realizzata dall’artista Nello Ferrigno. Dopo la cerimonia di consegna del Premio, l’attrice andrà in scena sul palco dei Barbuti con lo spettacolo “Cinque donne del Sud”, scritto e diretto da Francesca Zanni.

L’INSTALLAZIONE ARTISTICA DELLA CNA

Ci sarà anche quest’anno, una installazione artistica a tema di spettacolo che sarà realizzata dagli artigiani della CNA, l’opera sarà svelata solo al taglio del nastro della rassegna.

DANZA SOTTO LE STELLE

Il ricco cartellone della rassegna dei Barbuti prevede anche due appuntamenti “Incontri” con la danza, a cura di Antonella Iannone, in programma nei giorni 5-6 settembre, rispettivamente con gli spettacoli: “Essence”, “Shkundem”.

IL SALERNO DAY

Non mancherà la tradizionale appendice settembrina, con il “Salerno Day” che fa memoria dello storico sbarco a Salerno degli Alleati il 9 settembre 1943. Due gli appuntamenti a cura di Eduardo Scotti. Il giorno 8 settembre andrà in scena “La foto del carabiniere” e il 9 settembre “Giacomo Matteotti – cronaca di un delitto di Stato”.

LE PASSEGGIATE CULTURALI

Tutti i giovedì ci saranno le passeggiate-visite guidate nel centro storico, “Salerno tra storia e leggenda”, a cura dell’associazione culturale Erchemperto.

BONUS DOCENTI E BONUS 18 APP.

Da quest’anno i biglietti saranno acquistabili anche con il Bonus Docenti sull’app e direttamente al Botteghino. Stesso discorso con 18 App per gli studenti.

Gli spettacoli del Barbuti Festival avranno inizio alle 21.15

(Info 328/9079642) – www.bottegasanlazzaro.it – Fb biglietti on line su www.postoriservato.it