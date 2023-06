ANonniMus, Sabina Guzzanti presenta il suo libro mercoledì 21 a Salerno Letteratura

21 giugno ore 22.30 a SALERNO

Conduce Gennaro Carillo

Salerno Letteratura Festival

Sabina Guzzanti

ANonniMus

Vecchi rivoluzionari contro giovani robot

In libreria per HarperCollins Italia, pp 288, €18.00

Il progresso tecnologico avanza spedito, la popolazione invecchia e non gli sta dietro. Per questo Laura Annibali, una mezza genia nel campo informatico, arrivata ai cinquant’anni, ha deciso di fondare la Huf, una no-profit con la missione di sostenere le persone tecnologicamente inabili.

Ma gli ANonniMus, un gruppo Hacker della terza età, con i loro attacchi sempre più frequenti, terrorizzano i papabili sostenitori del suo progetto. La scienziata combatte con tutte le sue forze ma più combatte e più si inguaia, fino a trovarsi da sola contro tutti: colleghi, finanziatori, amici, e perfino la sua SmartHome, un gioiello della domotica da lei stessa progettato.

Dopo aver dipinto un XXII secolo catastrofico in 2119 – La disfatta dei Sapiens, Sabina Guzzanti, nel suo nuovo romanzo, ci racconta un futuro prossimo in cui siamo ancora in tempo per scegliere. ANonniMus – vecchi rivoluzionari contro giovani robot è una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui spiccano l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e le problematiche a questo connesse. Facendo propria la lezione dei grandi autori della fantascienza distopica, da Aldous Huxley a Philip K. Dick, e delle narrazioni contemporanee sulla tecnologia, da Black Mirror a Her, passando per Love, Death & Robots, Sabina Guzzanti si conferma una narratrice unica e originalissima, capace di reinventare il genere con idee impreviste e irresistibili, e di far riflettere, con ironia e intelligenza, sulle grandi questioni dell’oggi e sul domani che ci attende.

SABINA GUZZANTI è nata a Roma, dove tuttora vive. Regista, sceneggiatrice e attrice, ha lavorato a molti programmi satirici televisivi tra cui “Avanzi”, “Tunnel”, “Pippo Kennedy Show”, “La posta del cuore”, e ha scritto e diretto numerosi film sia di finzione che documentari (Viva Zapatero!, Draquila, La Trattativa, Span Time – Che fatica la democrazia), con grande successo di pubblico e critica e diffusione internazionale. Ha inoltre scritto, diretto e interpretato diversi spettacoli teatrali, tra cui il recente Le verdi colline d’Africa. Nel 2021 ha pubblicato, con una grande accoglienza, il suo primo romanzo: 2119 – La disfatta dei Sapiens.