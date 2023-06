L’Estate Ragazzi 2023, boob di iscrizioni ai Salesiani

È boom di iscrizioni presso l’Oratorio salesiano di Salerno per “L’Estate Ragazzi 2023”, che vede la partecipazione di diverse centinaia di bambini e ragazzi provenienti da tutti i quartieri della città e persino dalla Provincia. La manifestazione che consente ai ragazzi e alla ragazze di vivere momenti di aggregazione e di sano divertimento nei cortili dell’oratorio salesiano di Salerno, quando le scuole sono chiuse e i momenti di svago non sono molti, si svolgerà da sabato 17 giugno a sabato 15 luglio.

Quasi un mese di appuntamenti quotidiani (anzi più volte al giorno, mattina e pomeriggio): momenti di animazione, giochi, tornei, spettacoli, gite, escursioni, pomeriggi al mare e in piscina. Non mancheranno i momenti di preghiera e riflessione, in un’ottica di allegra formazione. “Super Mario Bros” è il motivo ispiratore di questa edizione, mantenendo rispettata la tradizione che vede ispirarsi ogni anno a un personaggio dei cartoni animati, dei film o dei supereroi per trarne poi i nomi delle squadre, metafore formative e temi conduttori. “Si tratta di un’esperienza che rimane indimenticabile per i bambini che si divertono comunitariamente nel periodo di massima spensieratezza – spiegano il direttore dell’Opera Salesiana di Salerno, don Pasquale Cristiani e l’incaricato dell’Oratorio Salesiano, don Savino Pecoraro – Sarà un’esperienza importante anche per i giovani animatori volontari, circa 40, che rinunciano alle vacanze per mettere a frutto il loro tempo libero”. Nello stile di San Giovanni Bosco, il santo dei giovani, per un mese i campi di calcio, i cortili e la palestra semicoperta dell’oratorio salesiano di Salerno saranno letteralmente presidiati da un piccolo esercito giovanile.