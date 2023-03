Amore Mio, da venerdì 10 a domenica 12 al Teatro La Mennola con Antonello De Rosa.

Si terrà nei giorni 10- 11 e 12 marzo, presso il Teatro “La Mennola” di Salerno, la messa in scena di “Amore mio”, terzo spettacolo di “Scena Teatro” dedicato al suo ventennale.

In scena, per “Amore mio”, vi saranno Antonello De Rosa e Margherita Rago e Renato Rescigno. Le musiche sono composte da Romolo Bianco mentre la regia è di Antonello De Rosa.

“Amore mio nasce dall’esigenza di raccontare l’amore nelle sue diverse sfaccettature-dichiara Antonello De Rosa-l’amore per una persona, l’amore per le cose, per una vita migliore, l’amore buono e anche, purtroppo, quello sbagliato, un omaggio a quelle donne che subiscono maltrattamenti da fidanzati, mariti ed ex mariti. “Amore mio”, inoltre, è un piccolo viaggio nella nuova drammaturgia con il racconto dell’amore e di come alcuni autori nella nuova drammaturgia hanno toccato il tema dell’amore”.

Per info e prenotazioni telefonare al numero: 392 271 0524