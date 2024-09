Allagamenti, Cammarota : grave sciatteria dell’amministrazione

“La storia si ripete, come ogni anno di questi tempi alla prima pioggia si allaga la città. Cronaca di una morte sempre annunciata, confessione di inadeguatezza dell’amministrazione comunale”.

Lo denuncia in una nota l’avv. Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza.

“Lo sanno davvero tutti che con le prime piogge se non si puliscono le caditoie accade ciò che da anni accade, ovvero allagamenti e danni”, continua Cammarota, “ma questa volta di più il Comune non poteva non sapere, e e pertanto dovrà rispondere del risarcimento a chi li richiederà”

Cammarota annuncia che la questione sarà portanta all’attenzione della Commissione Trasparnza da lui presieduta.