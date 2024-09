Giornate Europee del Patrimonio al Museo di Pontecagnano

Sabato 28 e domenica 29 settembre il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano aderisce alle Giornate europee del Patrimonio 2024 (#GEP2024) con un ricco programma di attività in linea con il tema dell’iniziativa “Patrimonio in cammino”, che prevede inoltre l’apertura straordinaria del sabato sera fino alle 22.30 con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Le giornate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano – Assessorato alle Politiche Culturali, l’Associazione Borderline Danza e il Circolo OcchiVerdi – Legambiente di Pontecagnano Faiano.

sabato 28 settembre, ore 19.30 | Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente | danza contemporanea | ingresso a 1 €

La serata di sabato 28 settembre sarà dedicata al nuovo appuntamento della rassegna di danza contemporanea “Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente”, organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania, retta dal Direttore Generale avocante, prof. Massimo Osanna. Il progetto, con la Direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” e cofinanziato dai Comuni di Pontecagnano Faiano, di Padula e dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

Il programma prevede dalle ore 19.30 l’esibizione “Il Canto di Orfeo”, progetto di residenza artistica con esito performativo realizzato da Adriana Cristiano per due danzatori di Padova Danza Project presso la sede della compagnia e in debutto ufficiale al MAP. Ispirato alle Georgiche di Virgilio – libro IV – nell’atmosfera impalpabile dell’attesa e della dolorosa e masochistica reminiscenza del passato, i due protagonisti rimangono nello stesso posto, incatenati dalla separazione, dalla distanza, dal perdersi o dal non ritrovarsi. Uno studio sulla resistenza, sul dolore, sulla mancanza.

A seguire una nuova produzione per Borderlinedanza, “Tracing – Carryng – Fading” della danzatrice e coreografa tailandese Patscharaporn Diskatul, creazione affidatale dal direttore artistico Claudio Malangone, per le danzatrici della compagnia. L’artista tailandese sviluppa un lavoro di ricerca che trova nel corpo e nei suoi movimenti espressione di narrazione dei vissuti degli interpreti, in un rapporto dialettico tra identità e provenienza.

Interverranno la direttrice del Museo, Serena De Caro, il Sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, l’Assessora alle Politiche Culturali, Roberta D’Amico.

La serata si concluderà alle 21.30 con un drink&dance nel foyer del museo al piano terra.

Per l’ingresso al museo e la partecipazione alle attività è previsto un biglietto alla cifra simbolica di 1 euro, fatte salve le gratuità e le agevolazioni previste dalla normativa vigente (https://cultura.gov.it/agevolazioni).

La rassegna “Il Desiderio” si concluderà il 20 ottobre al Museo di Pontecagnano con “La vie d’artist: omaggio a Misha Van Hoecke”, la testimonianza raccontata e danzata di Miki Matsuse.

domenica 29 settembre, ore 11.00 | Mostra Spettacolo “CerAmiche” – ceramiche letterarie

Le Giornate europee del Patrimonio proseguiranno domenica 29 settembre alle ore 11.00 con la mostra-spettacolo “CerAmiche – Ceramiche letterarie”. L’iniziativa racconta con gli occhi dell’artista Valeria Cipriano le tematiche di grande attualità trattate nel libro “PanFavole” dall’autrice Lucia Quaranta. Un percorso affascinante, ricco di sorprese dove la creatività rende la quotidianità un posto speciale per tutti.

Valeria Cipriano : siciliana di nascita, salernitana di adozione; artista esperta di artdeco’, dell’arte del riuso e dell’assemblaggio. Firma ogni sua opera con i colori della sua terra che considera lo strumento per spostare i confini e svelare la bellezza dentro e fuori le cose.

Lucia Quaranta : salernitana, scrittrice, performer, figurazione cinematografica, esperta di progetti Pon-PN, autrice di progetti artistici-letterari. Autrice dei libri: Viaggio in prima (2011), Il mare non è acqua (2015), “Mi” insegno a volare (2016), PanFavole carboidrati di creatività (2024).

La partecipazione all’attività è gratuita ed è adatta ai visitatori di tutte le età.

Per la visita al museo è previsto il biglietto d’ingresso, fatte salve le gratuità e le agevolazioni previste dalla normativa vigente (https://cultura.gov.it/agevolazioni).

#giornateuropeepatrimonio | #GEP2024| #Europeanheritagedays | EHDays2024