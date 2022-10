A Sant’Apolonia il Festival di Musica da Camera da martedì 11 a domenica 16 a cura del Conservatorio Martucci.

Tutto pronto per la settima edizione del Festival di Musica organizzata del Dipartimento di Musica d’Insieme del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno e ospitata ancora una volta dall’antica chiesa sconsacrata di Sant’Apollonia, situata nel cuore del centro storico di Salerno.

Un lungo viaggio tra secoli, stili e compositori, che vedrà protagonisti gli allievi del Conservatorio dall’11 al 16 ottobre 2022.

Ad inaugurare il festival martedì 11 ottobre saranno le musiche di Mozart (Quintetto per pianoforte e fiati in mi bemolle maggiore, K 452), Ravel (Introduzione e Allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d’archi) e Poulenc (Sestetto FP 100 per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte).

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 19,00.

L’ingresso è gratuito.

Questo il link per sfogliare la brochure digitale, con il programma completo dell’evento:

https://www.mokazine.com/read/martucci22/festival-di-musica-da-camera–11-16-ottobre-2022