A Salerno arriva la Comunità Energetica di Confartigianato

Confartigianato Imprese Salerno annuncia con entusiasmo il lancio della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto innovativo che permette a cittadini e imprese di risparmiare sensibilmente sui costi energetici e accedere a servizi esclusivi, contribuendo a un futuro più sostenibile. Grazie alla partnership con Energyco, ESCo con consolidata esperienza nella costituzione e gestione di CER a trazione pubblica, il progetto è garanzia di qualità e supporto professionale.

“Lanciare la Comunità Energetica Rinnovabile di Confartigianato Salerno rappresenta un’opportunità concreta per sostenere cittadini e imprese, aiutandoli a ridurre le spese energetiche e a beneficiare di un modello sostenibile,” afferma Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno. “Per le imprese, aderire alla CER significa anche avviare un percorso verso i principi ESG, aumentare la competitività aziendale e migliorare la reputazione nei confronti delle banche.”

Soddisfatto anche il presidente di Confartigianato Campania Ettore Mocella: “Abbracciamo con orgoglio questa iniziativa, che prende il via in concomitanza con la Settimana per l’Energia di Confartigianato Imprese, un evento di rilevanza nazionale dedicato alla promozione della sostenibilità e della transizione energetica per il futuro delle nostre imprese. Il progetto che parte dal territorio salernitano è emblema di un’idea che non rimane tale ma diventa realtà tangibile”.

Risparmi economici e adesione gratuita

Aderire alla CER è completamente gratuito e offre vantaggi economici rilevanti. I membri possono ottenere una riduzione sui costi energetici annuali, fino al valore di una o due bollette, grazie all’energia condivisa. Inoltre, i residenti di comuni con meno di 5 mila abitanti possono beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 40% per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Vantaggi esclusivi offerti dalla CER di Confartigianato Salerno

I cittadini possono usufruire di Servizi di Patronato e CAAF gratuiti, con assistenza completa per la compilazione del 730 e dell’ISEE, per facilitare l’accesso a incentivi e agevolazioni.

Per le aziende, Energyco, partner tecnico del progetto, fornisce un Audit energetico gratuito, per identificare opportunità di risparmio energetico e ottimizzazione dei consumi. Inoltre, per le aziende che hanno già un impianto fotovoltaico, Energyco offre gratuitamente il servizio FV Facility, che consente di esternalizzare la gestione dell’impianto: dagli adempimenti burocratici alla manutenzione e al monitoraggio, garantendo efficienza e massima resa.

Per ulteriori informazioni e per entrare a far parte della Comunità Energetica di Confartigianato Salerno, contattaci oggi stesso al numero 089 799 406 o visita il sito https://www.energycospa.it/confartigianato-salerno-cer/