A Nocera il premio “Travellers’ Choice 2023” di TripAdvisor

Trattoria 52 mamma e figlio a Nocera Inferiore (Sa), per il terzo anno consecutivo ha ricevuto il prestigioso premio “Travellers’ Choice 2023” di TripAdvisor.

Questo riconoscimento è assegnato ai ristoranti di tutto il mondo che si distinguono per un elevato numero di recensioni positive e opinioni eccellenti dalla community durante un periodo di 12 mesi. Si tratta di un premio che simboleggia l’eccellenza nel settore dei viaggi e che viene conferito solo al 10% dei ristoranti presenti su TripAdvisor.

Il premio “Travellers’ Choice 2013” rappresenta una conferma della costante dedizione nell’offrire ai propria clienti un’esperienza straordinaria dal punto di vista gastronomico, con l’obiettivo di posizionarsi come il punto giusto per ogni esigenza del cliente.

Per la Trattoria 52, presente dal 2010 sul territorio nocerino ma soggetto di una totale rinascita a partire dal 2020 è veramente un orgoglio portare alto il nome di Nocera e dell’Agro Nocerino Sarnese in tutta la nazione e nel mondo.

“È un grande onore per noi condividere questo premio; ogni piatto che portiamo in tavola è una dichiarazione d’amore e questo riconoscimento è la prova che il nostro impegno e la nostra passione non passano inosservati” — ha dichiarato Liberato Cavotta, titolare del locale — ” Il risultato del duro lavoro e dell’amore che mettiamo nell’attenzione ai dettagli per garantire un’ospitalità indimenticabili. Siamo grati ai nostri collaboratori che danno costantemente il massimo per superare le aspettative.” — Ha aggiunto Giorgia Valentini, moglie di Liberato — “Ci teniamo a ringraziare pubblicamente tutti i nostri ospiti per aver condiviso le proprie esperienze e le foto su TripAdvisor, grazie perché con i vostri giudizi ci avete fatto crescere. Continueremo ad accogliervi con sorrisi ancora più grandi e piatti ancor più deliziosi, con la promessa di non smettere mai di studiare, ricercare e lavorare per rendervi fieri di averci scelto” — Ha concluso il titolare della Trattoria 52.