LE INSICUREZZE PIU’ DIFFUSE OGGI SECONDO LO PSICOANALISTA SALERNITANO EGIDIO TOMMASO ERRICO

“Oggi la prima insicurezza dell’uomo, che è diffusa e genera tutte le altre, è quella nei confronti della propria soggettività: la gente ha paura di pensare , di riconoscersi come un soggetto che in certe situazioni difficili: una scelta affettiva, una scelta di lavoro, è capace di trovare in se stesso la soluzione. Un trattamento psicoanalitico serve anche ad aiutare un soggetto a sapersela cavare da solo, perché nel momento di una scelta importante nessuno ti può garantire sul dopo. Bisogna farsi guidare dal proprio desiderio: singolare e soggettivo. Bisogna credere nel valore della propria singolarità. La prima grande insicurezza della nostra epoca è l’incapacità di decidere, di scegliere, come soggetto adulto e responsabile: da questo ne consegue l’insicurezza nei rapporti affettivi, nel rapporto con i propri figli, nel lavoro, l’incapacità di progettare il proprio futuro. Le ricadute dell’insicurezza del soggetto, che non si riconosce come soggetto, non sono solo sulla propria salute, ma anche su certi malesseri e perversioni sociali”.

A spiegare quali sono oggi le insicurezze più diffuse tra la gente è stato il dottor Egidio Tommaso Errico, noto psicoanalista salernitano, docente di “ Psicopatologia e Diagnostica Clinica” presso la “Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica” di Roma, che da anni conduce gruppi di formazione e di approfondimento clinico a giovani allievi candidati alla professione della psicoterapia psicoanalitica. Da venerdì 22 febbraio, alle 17,30, inizierà, presso il “Centro MAP” di Corso Garibaldi, 215, un ciclo di “Conversazioni Psicoanalitiche”, aperto a tutti, nelle quali approfondirà i concetti di Inconscio, Transfert, Pulsione; spiegherà come si diventa psicoanalisti e cosa la psicoanalisi ha da dire sul sesso, sull’amore, sulle perversioni, sul linguaggio. Nel primo dei nove incontri previsti, parlerà de “L’esperienza dell’analisi”. ” E’ importante dare una corretta informazione su quello che è oggi la psicoanalisi, alla quale possono rivolgersi tutti, ed anche stimolare la conoscenza verso una visione corretta di cos’è la salute, qual è la via per perseguire il proprio benessere, come prendersi cura di se stessi”, ha spiegato il dottor Errico che è anche molto bravo ad utilizzare i social:” Uso spesso facebook. Cerco di trasmettere sprazzi di sapere, stimoli conoscitivi”. A breve sarà pubblicato anche un libro, scritto dal dottor Errico, e curato dal fratello, lo Psicologo e Psicoterapeuta Mauro Errico, che ha raccolto alcuni post, commenti e domande poste al dottor Egidio Errico su Facebook, riguardo varie tematiche, alle quali risponde in modo semplice e mai banale. “L’approccio psicoanalitico non è solo una pratica clinica, una cura del disagio psichico, come diceva Freud, ma è anche un modo di vedere e interpretare certi fenomeni sociali, soprattutto il disagio sociale più esteso: la psicoanalisi è la scienza del come e del perché”. Il dottor Errico ha spiegato che il disagio psicologico individuale è in aumento soprattutto tra i giovani e anche a Salerno:” Dal punto di vista psicologico Salerno è una città dove , come in tutte le grandi città, c’è un disagio giovanile, un senso di smarrimento di sé che porta ad avere attacchi di panico, difficoltà affettive : a costruire relazioni affettive e a mantenerle, fenomeni di alcolismo molto diffuso, soprattutto di micro alcolismo, anche tra le donne, fenomeni di tossicomania, di shopping compulsivo. Il disagio psicologico individuale si riproduce anche nel disagio della collettività, della società. E’ importante porsi in una posizione di ascolto di questo disagio che purtroppo oggi manca e che solo la psicoanalisi garantisce in quanto terapia che si basa sull’ascolto. Oggi tutti cercano di dare rapide soluzioni senza comprendere invece perché è nato un disagio”.

Aniello Palumbo