San Vito, il Martire Bambino, musical venerdì 14 a Sapri.

Il prossimo 14 giugno alle ore 21 in Piazza Plebiscito a Sapri l’ATES Associazione Terza Età Spigolatrice, presieduta dall’Insegnante Anna Maria Camaldo, metterà in scena il nuovo spettacolo teatrale scritto e diretto da Domenico Falabella.

“San Vito, il Martire Bambino” è un musical che racconta la straordinaria vita, le opere e il martirio del piccolo Santo nato nel 303 ac.

Uno spettacolo musicale suggestivo ed emozionante ricco di effetti speciali. Circa 40 sono gli artisti che interverranno nello spettacolo: attori, cantanti e ballerini. Una squadra di tecnici sta lavorando assiduamente da oltre due mesi per l’allestimento delle scenografie che verranno sistemate su tre palchi che verranno montati per l’occasione sul sagrato della Chiesa dell’Immacolata.

Il progetto sul Santo Patrono della città della spigolatrice ideato dall’ATES vuole rimettere al centro dell’attenzione la figura di San Vito.

A tal scopo l’ATES, oltre alla messa in scena dello spettacolo, ha coinvolto nel suo progetto anche l’Istituto Comprensivo Santa Croce e dei commercianti di Sapri attraverso l’UCS (Unione Commercianti Sapresi).

Nello specifico gli alunni delle classi dell’Istituto Comprensivo Santa Croce nel corso degli ultimi mesi hanno realizzato piccoli lavori artistici che raffigurano i vari momenti della vita del Santo e che saranno esposti per tutto il periodo antecedente la festa negli esercizi commerciali associati UCS di Sapri.

I lavori degli alunni resteranno disponibili per la visita di tutti coloro che vorranno ammirarli.

Questa è stata non solo un’occasione per far conoscere la figura del Santo agli scolari ma anche per impegnarli insieme ai genitori e ai docenti in attività di lavoro comune.

Lo staff dell’Associazione composto da oltre 80 persone sta lavorando alacremente per la messa in scena dello spettacolo. Per tutti coloro che accoreranno alla visione dello spettacolo, l’ATES ha preparato un simpatico e suggestivo gadget che verrà distribuito la sera del 14 giugno dopo lo spettacolo in ricordo della serata ed in onere del Santo Patrono della città di Sapri.

L’appuntamento è per VENERDI 14 giugno alle ore 21 in Piazza Plebiscito a Sapri