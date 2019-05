Napoli Teatro festival, aperto punto vendita biglietti a Salerno

Dal 4 maggio è possibile acquistare anche a Salerno, presso le agenzie di viaggio Buenos Dias Viaggi by Suramerica in Via G. Battista Amendola 61 e Milagro Travel in via Diaz 21, i biglietti del Napoli Teatro Festival Italia 2019, che continua a proporre un’oculata politica di prezzi, con biglietti popolari (da 8 a 5 euro) e agevolazioni assolute per le fasce sociali più deboli.

Oltre 200 eventi in programma alla dodicesima edizione del NTFI, la terza diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania, presieduta da Vincenzo De Luca, e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, guidata da Alessandro Barbano, che dal prossimo 8 giugno al 14 luglio si svolgeranno a Napoli e in altri luoghi della Campania.

Proprio a Salerno, Palazzo Fruscione ospiterà l’8 giugno la “Festa dei Teatri per la Socialità” a cura dell’Associazione Culturale Teatri di Popolo; al Duomo di Salerno ci saranno Alessio Boni e Omar Pedrini con lo spettacolo “66/67”, il 12 giugno; in provincia, il Duomo di Amalfi è la location de “Il viaggio di Neacò. Favola in forma di concerto”, regia di Antonio Carluccio e Aldo Petris in scena il 30 giugno.

Durante il Festival, il pubblico potrà acquistare i biglietti anche sul luogo dell’evento a partire da due ore prima dello spettacolo.

I ticket saranno acquistabili anche online attraverso il sito della manifestazione https://www.napoliteatrofestival.it/.

Materiale informativo sarà distribuito a Salerno presso l’Ente Provinciale per il Turismo, l’Università degli Studi di Salerno, le librerie Feltrinelli e Mondadori, e, ad Amalfi, presso l’Arsenale della Repubblica.

Per informazioni:

Casa del Festival, Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito 1

biglietteria@napoliteatrofestival.it;

www. napoliteatrofestival.it

Biglietti

Intero € 8 / Ridotto under 30 e over 65 € 5 / Teatro Ragazzi e Letteratura € 5 / Prove aperte Laboratori € 3 / Pompeii Theatrum Mundi da € 10 a € 30

Gratuito diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno sociale.

Promozione Insieme a Teatro Due biglietti al prezzo di uno per i possessori delle carte dei partner che aderiscono all’iniziativa (elenco sul sito).