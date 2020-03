Coronavirus, Teatro Arbostella sospende spettacoli per tutto il mese, si studia rimodulazione del cartellone.

A seguito del Decreto Ministeriale del giorno 04 marzo 2020, in tema di misure di prevenzione per arginare la cosiddetta influenza “Coronavirus”, il TEATRO ARBOSTELLA di Salerno sospende e rinvia le repliche previste nei fine settimana 7-8-14-15-21-22 marzo 2020 dello spettacolo “In questo mondo di ladri” della Compagnia All’Antica Italiana di Gaetano Troiano ottavo appuntamento del cartellone della XIV rassegna di teatro comico.

“Una decisione dolorosa ma dovuta – ha dichiarato il direttore artistico Gino Esposito che si augura di poter far ripartire il cartellone dal 4 aprile recuperando il succitato spettacolo e cercando di portare a termine, laddove possibile, tutta la programmazione fino a maggio 2020 rimodulando il calendario.

“Bisogna tutelare il pubblico, gli attori e noi stessi – ha dichiarato la presidente dell’ Arbostella Immacolata Caracciuolo. “Il teatro è un momento di socializzazione, aggregazione e spensieratezza. Non si può e non si deve andare al teatro con la paura di prendersi o trasmettere un virus. Speriamo passi tutto in fretta per ripartire con entusiasmo maggiore e nuova linfa. La presidente inoltre ha specificato che qualora non si potesse portare a termine il cartellone completo degli spettacoli in abbonamento è al vaglio l’ipotesi di un buono sconto per la tessera della prossima stagione, il tutto per venire incontro agli oltre 550 abbonati della struttura di Viale Verdi. Sarà nostra cura, appena possibile, fornire tutte le informazioni relative al recupero degli spettacoli con le nuove date.”

Per informazioni: 089/3867440–347/1869810 – www.teatroarbostella.it teatroarbostella@gmail.com