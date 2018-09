Arcoscenico, appuntamento finale a Cava venerdì 28.

Per tutto il mese di settembre, ogni lunedì e mercoledì a partire dalle ore 19.00, l’Associazione Culturale Arcoscenico aprirà le porte della propria associazione in Via Mazzini 10 (adiacente la scuola Don Bosco) a Cava de’ Tirreni, per incontrare chiunque voglia conoscere il mondo Arcoscenico e le attività che girano attorno alla sezione teatro de La Bottega della Ribalta.

Un’occasione per incontrare nuovi amici ed amiche che amino recitare, che siano interessati al mondo del teatro e della cultura a 360°, e che vogliano scoprire cosa si provi sul palcoscenico e nel dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. Questi incontri settimanali saranno anche occasione per scoprire la stagione teatrale che si appresta a partire a Cava de’ Tirreni e di cui Arcoscenico è protagonista, e pianificare le attività culturali dell’interno anno associativo.

Il mese a porte aperte si chiuderà venerdì 28 Settembre con una serata di intrattenimento a cura de La Bottega della Ribalta.

Per informazioni è possibile consultare la pagina Fb, Arcoscenico – Gruppo teatrale La Bottega della Ribalta, o scrivere ad arcoscenicoassociazione@gmail.com.