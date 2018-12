Todis Salerno basket 92, ritorno alla vittoria in Coppa Campania.

La Todis Salerno Basket ’92 chiude con un piccolo sorriso il 2018 agonistico, battendo la Polisportiva Sorrento col punteggio di 74-55 nel primo turno di Coppa Campania femminile, trofeo di cui la compagine delle granatine è detentrice. Al PalaSilvestri le ragazze di coach Giannattasio hanno sconfitto le costiere, che militano in Serie C, guadagnando l’accesso al turno successivo, dove l’avversaria sarà la vincente della sfida tra NewCap Marigliano e Virtus Melito, in programma il 23 dicembre.

“Era importante ritrovare la vittoria soprattutto dal punto di vista del morale, anche se solo in coppa. Ora bisognerà staccare la spina per qualche giorno, sperando che alla ripresa, dopo Natale, l’approccio delle ragazze sia completamente diverso. Ci alleneremo durante la sosta per provare a tornare in campo con nuova linfa, perché c’è da recuperare terreno e abbandonare assolutamente l’ultimo posto in classifica. Noi crediamo in ognuna delle nostre atlete ma loro devono seguirci ed avere consapevolezza dei loro mezzi, senza abbattersi”, le parole del direttore sportivo, Aurelio De Sio. Parimenti, la società lavorerà per capire anche se ci sono le condizioni per puntellare il roster di Giannattasio, intervenendo ancora sul mercato.

TABELLINO – TODIS SALERNO BASKET ’92-POLISPORTIVA SORRENTO 74-55 (20-14; 38-35; 54-42)

SALERNO: D’Amato, G. Paradisi 5, Cenerini 2, Fumo 2, Da. Di Donato 19, Ledda 11, Martella 2, Giulivo 9, D. Paradisi, Di. Di Donato, Manolova 15, Scolpini 9. All: Giannattasio.

SORRENTO: Maresca 4, Scala 15, Facegli, Cacace 14, Caneri, Aversa, Staiano 4, Cancellieri 6, Gargiulo 2, Borgongino 10. All: Braida.

Arbitri: Margarita-Avallone