Stage di trampolino elastico a cura di Ginnastica Salerno da venerdì 26 a domenica 28.

Fine settimana dedicato all’aggiornamento e alla formazione teorico-pratica per atleti e preparatori tecnici della ginnastica artistica. A partire da domani mattina, e per tre giorni, nelle aree dedicate del palazzetto AcquaSport di Salerno, in via Generale Clark – 103, due tecnici federali e un campione olimpionico, saranno ospiti istruttori di uno stage dedicato al “Trampolino Elastico”.

I Tecnici Federali, Antonino Colicchia e Stefano Laudadio, con l’ospite d’onore Daniel Popescu, atleta rumeno di ginnastica artistica, campione olimpionico alle Olimpiadi di Atene 2004 e vincitore di medaglie d’oro in competizioni di carattere internazionale, si confronteranno con ginnasti e tecnici.

Un’occasione unica, con un ricco programma che parte domani, venerdì 26 e termina domenica 28 ottobre, e mette a raffronto istruttori e ginnasti dalla teoria alla pratica.