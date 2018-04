Scafatese gioca a tennis in casa del Poseidon.

Una Scafatese insaziabile non si accontenta della matematica vittoria del campionato ma si impone con un punteggio tennistico sul malcapitato Poseidon, rendendosi anche protagonista di un fantastico gesto di fair play. Sul prato in sintetico di nuova generazione del “M.Vecchio” di Capaccio Scalo, infatti, la squadra di Mister Macera passa in vantaggio al 9′ con Sorrentino su cross di De Falco mentre un calciatore della compagine casalinga è a terra per infortunio; il disguido viene subito chiarito e, alla ripresa del gioco, la Scafatese resta immobile lasciando pareggiare il capitano D’Auria tra gli applausi scroscianti dei tifosi presenti. La partita riprende e i gialloblu continuano a macinare gioco, passando nuovamente in vantaggio al 18′ sempre con Sorrentino, lesto a proiettarsi sul pallone su un tiro di Manzo deviato dalla retroguardia granata e letale nel tap-in. Lo stesso Sorrentino, al 34 ‘, veste anche i panni dell’uomo assist, servendo un cioccolatino per Pirone che mette a segno il dodicesimo gol canarino dal suo arrivo invernale. Nella ripresa scocca l’ora del bomber Luca Martone che, al minuto 48, conclude con la rete un’ottima azione corale orchestrata da Sorrentino e ricamata da Pirone. Macera fa entrare dapprima Liccardi e poi Alessandro Piedepalumbo, che festeggia l’esordio con ben due assist, prima all’82’ per Martone, che mette a segno il ventitreesimo gol stagionale personale, e poi proprio Liccardi, che entra nel tabellino con un pallonetto dolcissimo che coglie impreparato l’estremo difensore Calamusa. Il direttore di gara Lizza di Agropoli decreta la fine del match senza concedere recupero e la Scafatese si gode l’ennesima vittoria stagionale. Sabato prossimo i gialloblu saranno impegnati sul campo del Buccino.

POSEIDON: Calamusa, Arundine 2000, Di Filippo 2000 (82′ D’Alessio Francesco 2001), Giordano (45′ Paolini), D’Alessio Luigi, Iannelli, Mondelli 2001, Siano, Aleman (57′ Comunale), D’Andria, Forino (82′ Paolini).

A disposizione: Scovotto 2001, D’Alessio Francesco 2001, Paolini, Paolino, Comunale, Giudice.

All: Fusco.

SCAFATESE: Ciccarelli, Gargiulo 99, De Falco 2001 (76′ Piedepalumbo 2000), Scala, Caiazza, Vitiello 98 (57′ Zaccariello 98), Scognamiglio (57′ Maresca), Manzo, Martone, Pirone (66′ Liccardi), Sorrentino (62′ Amendola Claudio).

A disposizione: Mingacci 99, Amendola Ciropaolo, Amendola Claudio, Zaccariello 98, Maresca, Puedepalumbo, Liccardi.

All: Macera

RETI: 9′ Sorrentino, 10′ D’Auria, 18′ Sorrentino, 34′ Pirone, 48′ Martone, 82′ Martone, 87′ Liccardi.

Arbitro: Lizza di Agropoli

Assistenti: Ferrara e Martinelli di Castellammare di Stabia

Note: Ammoniti: Iannelli, Martone, D’Andria, Forino, Paolini, Caiazza