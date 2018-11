Scafatese, Amarante lascia, Contaldo nuovo allenatore.

La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver risolto il contratto di lavoro con l’allenatore Antonino Amarante, sollevato dal proprio incarico da questo momento.

La società gialloblu intende però ringraziare il tecnico per il lavoro svolto in questi mesi, per la cortesia e la professionalità mostrate sempre, anche nei momenti più duri.

La società augura ad Amarante le migliori fortune per il prossimo futuro.

La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver trovato l’accordo con l’allenatore Alfonso Contaldo che, da questo momento, siederà sulla panchina gialloblu. Il tecnico in passato ha curato per lunghi anni il settore giovanile della Cavese, raggiungendo risultati eccellenti, prima di passare alla storia con il miracolo compiuto alla guida del Costa D’Amalfi, portando in costiera una vittoria trionfale nel campionato di Promozione 2016/17 e una insperata salvezza in Eccellenza nella stagione successiva.

La Scafatese Calcio 1922 presenta il nuovo staff tecnico che coadiuverà il lavoro del Mister Alfonso Contaldo:

– Attilio Giannatasio, secondo allenatore;

– Pierluigi Gaetano Sorrentino, confermato nel ruolo di Preparatore dei Portieri;

– Gennaro Zito, Preparatore Atletico;

– Pietro Matafora, Assistant Coach;

– Catello Esposito, per il terzo anno massaggiatore gialloblu.