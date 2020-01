Pallanuoto A2 Femminile a Cava.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della pallanuoto. Domenica 26 Gennaio, alle ore 16, la piscina comunale di Cava de’Tirreni ospiterà il primo match del campionato femminile di pallanuoto di serie A2. Il match vedrà opposte l’Acquachiara e il Volturno e sarà il primo incontro ufficiale disputato quest’anno nell’impianto metelliano. Per tutto il campionato, l’Acquachiara femminile giocherà a Cava de’Tirreni tutte le partite in casa.

Il coach della squadra Barbara Damiani è pronta per l’esordio: “Le ragazze non vedono l’ora di scendere in vasca: l’impianto di Cava è all’avanguardia e ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sentirci a casa. Quest’anno la nostra squadra è stata profondamente rinnovata e proprio per questo il match di domenica sarà un esordio particolarmente importante per tutte le giocatrici. L’anno scorso siamo riusciti ad arrivare alla finale dei play-off; quest’anno abbiamo ambizioni diverse ma è comunque fondamentale partire bene in un campionato che nasconde molte incognite. Nel primo match affronteremo il Volturno, sarà un derby molto combattuto contro una squadra giovane ma allo stesso tempo molto attrezzata. Ci vorranno testa e cuore per riuscire a spuntarla: mi auguro che il pubblico di Cava riesca a incoraggiare e sostenere le ragazze, in questo primo match e in tutti gli altri che verranno”.

Il direttore della Piscina Comuna di Cava de’Tirreni Giuseppe Fasano ha accolto con affetto ed entusiasmo le giocatrici dell’Acquachiara: “Cava diventerà la casa dell’Acquachiara per tutto il campionato, le ragazze sono benvenute! Ospitare un campionato prestigioso come quello di A2 è un traguardo molto importante per questo impianto e per tutti gli appassionati di pallanuoto di Cava e dintorni. Ma, soprattutto, avere qui le ragazze dell’Acquachiara sarà un ottimo modo per accendere i riflettori sulla pallanuoto femminile e cercare di avvicinare quante più bambine e ragazze possibile a questo bellissimo sport. Per questo invito tutti, grandi e piccoli, a venire a vedere le partite dell’Acquachiara: facciamo il tifo per le nostre ragazze”.

Il match di esordio del campionato femminile di Seria A2 è in programma domenica 26 gennaio alle ore 16 presso la Piscina Comunale di Cava de’Tirreni in via Gino Palumbo.