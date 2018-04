Olympic Salerno-Tramonti 3-5. Festival del goal al “Figliolia”: biancorossi superati in volata.

Pirotecnico confronto mattutino tra Olympic Salerno e Tramonti. A spuntarla sono gli ospiti che sfatano il tabù biancorosso e di fatto annullano le residue chance di agganciare la zona play-off dei padroni di casa. Il match, preceduto come di consueto dal cerimoniale fair-play caro al sodalizio di patron Pisapia, vede partire meglio i gialloverdi che dopo appena un minuto sono già avanti grazie a Lupo che sorprende Gargano. Ennesimo duro colpo flash per i delfini che si ritrovano sotto quasi prima di cominciare come già accaduto con il Giffoni Sei Casali.

Ma la reazione dell’undici di De Sio è delle migliori e nel giro di cinque minuti i colchoneros ribaltano tutto con l’incursione vincente di Andrea Condolucci ed il penalty trasformato da capitan Acquaviva. Nella ripresa è ancora una volta l’approccio a condannare l’Olympic che subisce subito il goal del pari ad opera di Napodano. Neanche il tempo di esultare che il Tramonti rivede i fantasmi dei precedenti confronti: ancora Andrea Condolucci trafigge D’Antuono siglando il momentaneo 3-2. Il caldo afoso inizia ad incidere come non mai così come un pizzico di nervosismo che porta alla duplice espulsione di Trimarco e Della Pietra a ridosso del quarto d’ora. Al 22′ della ripresa la svolta con il secondo rigore di giornata, stavolta assegnato alla compagine di Apicella, trasformato da Arpino. Subito il goal del pari, l’Olympic non ne ha più e si fa infilare in un batter d’occhio da Nicola Giordano prima e Buonocore poi. Finisce così con un pirotecnico 3-5 che consolida il piazzamento del Tramonti e impone ai biancorossi una reazione d’orgoglio mercoledì nel super derby con lo Sporting Audax.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Acquaviva, Bosco (35′ pt Ragone), Condolucci A., Albini, Trimarco, Amato (19′ st Panella), Contente P., De Fato (36′ st De Simone), Condolucci E., Paraggio (4′ st Pederbelli). A disposizione: D’Amico, Pifano F., Contente G. Allenatore: De Sio

TRAMONTI: D’Antuono, Amato A., D’Amato, Giordano Mor., Sammarco (24′ st Di Paolo), Lupo, Della Pietra, Napodano, Buonocore L., Arpino O. (45′ st Marigliano), Giordano N. A disposizione: Imparato, Passaro, Amato D. Allenatore: Apicella

ARBITRO: Bianco di Sala Consilina

RETI: 1′ pt Lupo, 15′ pt Condolucci A. (OS), 20′ pt rig. Acquaviva (OS), 6′ st Napodano, 10′ st Condolucci A. (OS), 22′ st rig. Arpino O., 27′ st Giordano N., 29′ st Buonocore L.

NOTE: Giornata soleggiata. Espulsi al 13′ st Trimarco (OS) e Della Pietra (T).

