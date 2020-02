Jomi Salerno, vittoria a Leno.

Netta vittoria esterna per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano le padrone di casa del Leno con il risultato di 33 a 18 e portano a casa altri due punti importanti in classifica. Positivo esordio nelle fila salernitane del portiere Nadia Bordon e del pivot Lucilla Stettler, neo acquisti della società cara al presidente Mario Pisapia. La cronaca: Parte subito forte la formazione allenata da coach Laura Avram che dopo cinque minuti di gioco è avanti nel punteggio (2 a 0). La prima rete delle padrone di casa arriva al sesto minuto con Francesconi. Leno che trova anche la rete del pareggio (2 a 2) quando il cronometro segna il minuto numero nove. La Jomi Salerno piazza però subito un break di due reti e si porta nuovamente in vantaggio (4 a 2) al dodicesimo minuto. Divario che aumenta ancora, grazie anche alle parate del portiere Elisa Ferrari. Al 15′ minuto capitan Napoletano e compagne sono avanti con il punteggio di sei reti a due. Leno prova in qualche modo a contenere le salernitane, la Jomi Salerno però continua a premere sull’acceleratore ed al 20′ minuto si porta sul +9 (11 a 2). La formazione campana non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia ed al 25′ minuto si porta sul +11, con il risultato di 15 a 4. Il primo tempo si chiude con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 16 a 5. Nel secondo tempo la formazione di casa piazza subito un break di due reti, accorciando così sul 16 a 7 al quarto minuto. Il Leno, approfittando anche di qualche piccolo passaggio a vuoto della Jomi Salerno, riduce ancora lo svantaggio (17 a 9) al 7′ minuto. Al 10′ minuto la formazione allenata da coach Avram è avanti con il risultato di 19 a 12. Il match è completamente diverso rispetto alla prima frazione di gioco con le padrone di casa che provano in tutti i modi a mettere in difficoltà la Jomi Salerno. Al 16′ minuto il risultato è di 20 a 16 in favore di capitan Napoletano e compagne. Coach Avram è costretta a chiamare time out. La strigliata dell’allenatrice salernitana sveglia nuovamente la Jomi Salerno: al 21′ minuto il risultato è di 24 a 17. Il sette salernitano allunga ancora, al 25′ minuto capitan Napoletano e compagne sono avanti con il risultato di 27 a 17. Leno non riesce più a segnare, grazie anche alle parate del portiere Nadia Bordon, all’esordio con la casacca della Jomi Salerno. Le salernitane non si fermano e portano a casa la vittoria con il risultato finale di 33 a 18.

Leno – Jomi Salerno 18 – 33 (primo tempo: 5 – 16)

Leno: Andreani, Anelli, Burgio 4, Costanzo 3, De Angelis, Francesconi 6, Kojic Neskovic 1, Lanfredi, Lavagnini, Mesaros 4, Oliveri, Ramazzotti, Telo, Tisato, Toninelli, Bravi. Allenatore: Giovanni Bravi

Jomi Salerno: Bassanese 1, Bordon, De Santis, Fabbo 2, Ferrari, Gomez 5, Landri 2, Manojlovic 7, Napoletano 4, Romeo 7, Stettler 2, Trombetta 3. Allenatore: Elena Laura Avram

Arbitri: Marasciulo – Tempone