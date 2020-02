Jomi Salerno, tempo di Coppa Italia, semifinale contro Oderzo.

Tempo di Coppa Italia per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Napoletano e compagne scenderanno in campo sabato (22 febbraio) alle ore 16:30 al Pala Estra di Siena per affrontare in semifinale l’Oderzo. Tornata ad una formula con quattro squadre qualificate, la manifestazione tricolore sarà affare delle prime tre squadre del campionato e della intrusa Cassano Magnago, l’unica a non rispettare i piazzamenti della attuale graduatoria. Il sette lombardo sfiderà nella prima gara di semifinale (ore 14:30) la capolista Brixen. Nell’altra semifinale invece la formazione allenata da coach Laura Avram affronterà la Mechanic System Oderzo. È stata finale Scudetto e sarà una delle gare più interessanti del sabato di Coppa Italia. In questa stagione le due formazioni si sono affrontate in una sola occasione, le opitergine vinsero con il risultato di 27 a 17 contro una Jomi Salerno orfana di Lauretti Matos e Dalla Costa. Discorso diverso adesso in Coppa Italia, le salernitane daranno battaglia e proveranno a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno nella Final8 disputata ad Oderzo. “E’ un appuntamento al quale teniamo molto – sottolinea il presidente Mario Pisapia – anche perché giunge in un momento importante e forse decisivo della stagione. Siamo detentori del trofeo e questo deve responsabilizzarci anche se siamo consapevoli del fatto che in questa edizione della Coppa Italia, a differenza di quanto avvenuto nelle edizioni passate, non partiremo con i favori del pronostico. La squadra indubbiamente è in ripresa – conclude Pisapia – forse il momento più brutto è stato messo alle spalle ma dovrà essere come sempre il campo a confermarlo. Ambizioni? Salerno non può avere ambizioni diverse dalla vittoria ma questo è un principio, poi ci sono le partite da giocare e gli avversari da battere. Di certo venderemo cara la pelle”. Tutte le gare delle Finals di Coppa Italia saranno trasmesse in live streaming su Eleven Sports (www.elevensport.it), oltre che sulle diverse declinazioni di PallamanoTV tra sito web (www.pallamano.tv), YouTube (www.youtube.com/pallamanotvfigh) e Facebook (www.facebook.com/pallamanotv). Aggiornamenti, news, interviste e foto saranno consultabili sul portale dedicato all’evento, www.figh.it/coppa-italia-2020, raggiungibile anche dalla homepage del sito federale. Per vivere le Finals sui social media, inoltre, basterà seguire l’account Instagram della FIGH @federazioneitalianahandball”.

