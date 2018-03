Indomita, i ragazzi in cerca di riscatto contro Pomigliano.

Obiettivo riscatto. Dopo la sconfitta casalinga contro la Volley World torna in campo l’Indomita maschile. Capitan Morriello e compagni domani, sabato, con fischio d’inizio alle ore 17, saranno di scena al PalaFalcone per affrontare l’Elisa Volley Pomigliano. Un match importante non solo per il morale ma anche per la classifica, considerato che la formazione partenopea ha cinque punti meno dei biancoblu che, però, sfruttando il calendario, con un successo, potrebbero scalare diverse posizioni. Non sarà facile perché il Pomigliano, seppur molto giovane, è una squadra insidiosa che soprattutto sul proprio campo sa farsi rispettare. Sei le vittorie conquistate fin qui dai partenopei che sono reduci, però da ben sei partite in cui hanno raccolto giusto un punto perdendo al tie break in casa contro il Nola. Nell’ultimo turno, inoltre, l’Elisa Volley Pomigliano ha perso nettamente sul campo del Pompei. L’Indomita dal canto suo ha vinto due delle ultime tre trasferte disputate, inciampando sul campo della Folgore Massa ma espugnando i campi insidiosi di Pianura e Capua. Per quanto riguarda la formazione sono diversi i dubbi per i coach Vitale e Capriolo, considerato che alcuni giocatori non sono al top della condizione fisica per diverse problematiche. Sicuramente, però, in campo si vedrà un’Indomita determinata e aggressiva che proverà a ripartire da quanto di buono visto sabato scorso alla Senatore contro la Volley World: “Andiamo a Pomigliano” – ha dichiarato coach Vitale alla vigilia del match – “con l’intenzione di conquistare i tre punti nonostante le defezioni per dare continuità alla prestazione di sabato scorso contro la Volley World, un match in cui è mancato davvero solo il risultato”. Infine, da segnalare che il match contro l’Ischia non disputato sarà recuperato mercoledì 14 marzo alle 17.

Il programma della ventesima giornata: Colli Aminei-Folgore Massa, Elisa Volley Pomigliano-Indomita Salerno, Volley World-Pianura, Romeo Normanna-Ischia, Vitolo-McDonald’s Pompei, Azzurra Volley-Atripalda, Rione Terra-Sparanise, Sacs Napoli-Nola rinviata al 21 marzo. Riposa Eboli

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 47, Colli Aminei 46, Atripalda 45, Ischia 42 Volley World 341, Folgore Massa 33, Pompei 32, Sparanise, Nola e Sacs Napoli 25, Indomita 23, Azzurra Volley 22, Pomigliano 18, Pianura 14, Romeo Normanna 8, Vitolo 6, Eboli 1.