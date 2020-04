Il cordoglio della Givova Scafati per la scomparsa di Franco Lauro, voce del basket Rai.

La dirigenza, gli atleti, lo staff tecnico, sanitario ed amministrativo della Givova Scafati si stringono intorno al dolore che ha interessato la famiglia Lauro, colpita dalla dipartita del noto giornalista sportivo della RAI Franco Lauro, volto e voce storica della pallacanestro italiana, di cui era un grande appassionato, deceduto nel corso della giornata odierna a soli 59 anni, a causa di un improvviso malore.

La morte l’ha strappato prematuramente all’amore e all’affetto di tutti i suoi cari, che piangono la sua scomparsa. La società gialloblù tutta si unisce al cordoglio della famiglia, partecipando alla commozione, profondamente addolorata per il grave lutto che l’ha colpita.

Profondamente scosso, il patron gialloblù Nello Longobardi ha così commentato la notizia, con sincera commozione: «Franco Lauro era un amico, un grande innamorato di basket, preparato e professionale. Ci lega a lui il commento per la promozione in serie A del 2006, che ricordo con grande emozione. Lo incontravo spesso a Roma, perché abitava vicino casa mia. Ci mancherà il suo sorriso, la sua disponibilità ed infinita passione per questo sport, che in così tanti anni ha saputo raccontare in RAI con orgoglio e grande competenza».