Hippo Basket, Luca Cosentino è il nuovo coach.

Luca Cosentino è il nuovo head coach della Fasano Gomme 2 Hippo Basket Salerno. Il 46enne napoletano, papà di due splendide bimbe, farà il suo esordio sulla panchina della squadra granata in occasione dell’ultima gara della Prima Fase del campionato di Serie D (in programma domenica alle ore 19 contro il Basket Succivo al PalaSilvestri di Matierno), e poi nelle seguenti sei partite della Fase ad Orologio (che serviranno per stabilire le griglie definitive di play off e play out).

«Ho accettato con entusiasmo questa nuova sfida – ha affermato Luca Cosentino, che giovedì sera ha diretto il suo primo allenamento –. Conosco il diesse Giovanni Carmando da anni e mi ha fatto piacere la sua chiamata. Ho trovato un gruppo di ragazzi ben disposti ad allenarsi per raggiungere l’obiettivo della salvezza».

La Fasano Gomme 2 Hippo Basket Salerno proverà a chiudere il girone di ritorno con una vittoria che darebbe continuità al successo ottenuto ai danni di Casavatore nel precedente turno casalingo, di riscattare la sconfitta di un solo punto rimediata ad Avellino e di ritrovare fiducia ed autostima in vista del rush finale del campionato.

«Dopo il match con Succivo il campionato si fermerà per due settimane – ha ricordato coach Cosentino, che lavora in banca ma continua a coltivare la passione per la palla a spicchi – e quel periodo sarà fondamentale per allenarci e per preparare al meglio la seconda fase. Per quello che ho potuto vedere, comunque, trovo ottime basi per il lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Vengo da 6 anni a Minori dove mi volle fortemente Giacinto Spinaccio, che avevo allenato a Bellizzi, e dove ho dato ma anche ricevuto tantissimo. La sento un po’ come una seconda casa. Abbiamo costruito fondamenta solide per un futuro roseo, centrando sempre gli obiettivi prefissi ad inizio stagione. Spero di poter fare altrettanto ora qui alla Hippo. Sono molto fiducioso».