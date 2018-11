Gruppo Acquachiara, Black Friday al Frullone e a Cava.

Il 23 Novembre, il gruppo Acquachiara celebra il Black Friday con sconti esclusivi e promozioni speciali.

Nella cultura americana, il Black Friday è la giornata che sancisce l’inizio dello shopping natalizio sfrenato. Tale ricorrenza cade il giorno dopo il Thanksgiving Day, la Festa del Ringraziamento che riunisce le famiglie americane il penultimo giovedì di Novembre, e viene tradizionalmente celebrata con grossi sconti ed allettanti promozioni commerciali della durata di 24 ore. Per alcuni l’espressione Black Friday (letteralmente Venerdì Nero) è nata a Filadelfia ed alluderebbe al pesante e congestionato traffico stradale che si sviluppava in città in occasione degli sconti. Per altri, l’espressione farebbe riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che tradizionalmente passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero (guadagni), per cui il Black Friday indicherebbe un giorno di grandi guadagni per le attività commerciali.

L’origine del nome è dunque incerta ma quel che è certo è che ormai questa ricorrenza si è diffusa anche in Italia. Basta fare una veloce ricerca online per vedere che negli ultimi anni l’interesse per questa ricorrenza made in USA è aumentato tantissimo anche nel nostro Paese e sono sempre di più i siti ed i negozi che propongono promozioni particolari. Quest’anno, anche il gruppo Acquachiara ha deciso aderire alla tradizione del Black Friday, proponendo sconti esclusivi e promozioni speciali. Le strutture coinvolte sono quelle di Napoli (Frullone) e Cava de’ Tirreni.

Ecco quali vantaggi sono previsti per chi si recherà presso le rispettive segreterie delle due strutture il giorno 23 Novembre:

NAPOLI (FRULLONE)

– sconto del 15% sulle CARD OPEN EXLUSIVE (Gold, Silver, Bronze)

– sconto del 15% sull’abbonamento annuale (12 mesi effettivi) Palestra e Corsi Fitness

– sconto del 15% sull’abbonamento annuale (11 mesi) SCUOLA NUOTO BAMBINI ed un ulteriore sconto del 50% sul costo d’iscrizione

– 380 € (anziché 500 €) per chi effettua un abbonamento SCUOLA NUOTO BAMBINI 8 MESI (dicembre-luglio)

– sconto del 50% sui tutti i prodotti presenti presso lo store Acquachiara (ad eccezione di costumi, cuffie ed occhialini)

CAVA DE’TIRRENI

– sconto del 50% sul costo d’iscrizione per chi sottoscrive un qualsiasi abbonamento ACQUA GYM

– per chi effettua il rinnovo dell’abbonamento per il mese di Dicembre SCUOLA NUOTO BAMBINI, la prima settimana di Gennaio è in OMAGGIO

– per chi effettua il rinnovo del proprio abbonamento 10% di sconto sul costo del rinnovo

– se porti un/a amico/a, per lui/lei c’è uno sconto del 50% sul costo d’iscrizione e per te uno sconto del 15% sul costo del rinnovo dell’abbonamento

– sconto del 50% sul costo d’iscrizione per l’abbonamento ACQUA GYM, per le mamme dei bambini che effettuano il rinnovo per il mese di Dicembre

Sconti, promozioni e riduzioni: un’occasione imperdibile per praticare sport e dedicarsi al proprio benessere risparmiando denaro!