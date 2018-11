Givova Scafati, gara interna contro Agrigento.

Con il dichiarato obiettivo di dimenticare la debacle esterna di domenica scorsa a Biella, la Givova Scafati si prepara a disputare la nona giornata del campionato di serie A2 (girone ovest) e ad affrontare la M Rinnovabili Agrigento, attuale terza forza del campionato, con in classifica due punti in più. Dopo la negativa esperienza delle ore 12:00, si ritorna a giocare al consueto orario delle 18:00 di domenica 25 novembre.

Ancora una volta, la truppa gialloblù dovrà fare a meno del playmaker Tommasini, affetto da una fastidiosa forma di tendinopatia al ginocchio sinistro, che sta allungando più del previsto la sua assenza dal parquet. Tant’è che la società, per supplire alla sua perdurante assenza negli allenamenti, ha dovuto aggregare temporaneamente alla squadra il giovane regista, classe 1997, Brandon Solazzi.

Bisognerà prestare grande attenzione sin dalla palla a due ed avere un rendimento costante per l’intero arco della sfida, al fine di conquistare i due punti in palio e superare la compagine siciliana, allenata, ormai per l’ottava stagione consecutiva, da coach Franco Ciani, che ha mantenuto pressoché invariato l’assetto dello scorso campionato, confermandosi una delle squadre da battere dell’intero raggruppamento. Il quintetto base biancoazzurro sta viaggiando su medie punti superiori alla doppia cifra, a partire dall’ala grande statunitense Cannon (18,4 punti e 8 rimbalzi di media partita), passando per il capitano Evangelisti (12,1 punti di media, con un superlativo 48% da tre punti), per la guardia Pepe (12 punti di media), nonché per l’altro colored Bell (playmaker da 11,6 punti e 3,8 assist di media) e finendo con il centro Zilli (10,5 punti di media). Ma la forza della società isolana si sostanzia anche negli elementi provenienti dalla panchina, come la guardia Ambrosin, il centro Guariglia, l’ala grande di nazionalità brasiliana Sousa, l’ala piccola Fontana ed il playmaker di scorta Cuffaro.

Dichiarazioni di coach Lino Lardo: «Ci stiamo allenando forte per migliorare tante cose, innanzitutto l’approccio alla partita, perché nelle ultime due gare abbiamo disputato pessimi primi quarti, che in casa siamo riusciti a recuperare, mentre in trasferta ci sono costati caro.

Stiamo lavorando molto sotto l’aspetto mentale, per essere pronti sin da subito. La continuità è ciò che ci sta mancando in questa fase, per cui dobbiamo imparare a tenere alta la concentrazione. Domenica affrontiamo una conferma di questo campionato di A2, da anni ai vertici della categoria, con un allenatore che è lì da molte stagioni e conosce bene l’ambiente. Ha conservato nel roster molti atleti che hanno preso parte all’ultimo campionato ed è un perfetto mix di atleti giovani e di veterani, tra i quali, su tutti, cito Evangelisti. Ha poi trattenuto dalla passata stagione anche Cannon, che sta facendo molto bene. Una squadra che gioca a memoria una pallacanestro semplice, ma essenziale, reduce da una sconfitta al supplementare che cercherà senza dubbio di cancellare, con grande senso di rivalsa. Lo stesso che però anima anche noi, intenzionati a non sbagliare tra le mura amiche. Abbiamo bisogno di un pubblico passionale, che ci segua sempre più numeroso».

Dichiarazioni dell’ala grande Nazzareno Italiano: «Le ultime due partite hanno evidenziato un nostro inizio zoppicante. Abbiamo voglia di rifarci domenica contro una squadra che sarà motivata a fare bene, in virtù dell’ultima sconfitta arrivata all’over time. Da diversi anni Agrigento è allenata da coach Ciani, raggiungendo sempre obiettivi importanti. Gioca un bel basket di squadra, con diversi tiratori, contro cui dovremo mettere grande aggressività. Dobbiamo approcciare forte alla partita e stiamo lavorando sodo per questo».

Arbitreranno l’incontro i signori Ursi Stefano di Livorno, Centonza Michele di Grottammare (Ap) e Mottola Christian di Taranto.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro, tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass” al seguente link: https://tvpass.legapallacanestro.com/. Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/. Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 20:45) e mercoledì (ore 15:00).