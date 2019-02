Givova Ladies, in Coppa Campania ancora contro Battipaglia.

Terzo confronto stagionale tra le Givova Ladies del g.m. Maurizio Prete e la Polisportiva Battipagliese presieduta da Giancarlo Rossini con i quintetti che si sfideranno sul parquet del PalaFusco di Angri giovedì 14 con palla contesa alzata dai signori Mirko Sabatino e Mauro Sacco di Salerno alle ore 21,15.

Sarà una gara molto dura per le ragazze allenate da Nicola Ottaviano, arriva ad Angri il team allenato da Federica Di Pace che ha dominato la regular season vincendo 12 delle quattordici partite disputate in stagione, perdendo solo due volte, una della quali proprio al PalaFusco, lo scorso 17 novembre, con il punteggio di 65-60, mentre la seconda a Capri il 4 dicembre (70-56) ed è proprio da quella data che Battipaglia non ha più perso, vincendo le successive 7 partite disputate, tra le quali c’è anche il secondo precedente stagionale, conclusosi 45-40 al PalaZauli lo scorso 26 gennaio a favore delle battipagliesi, che vinsero nonostante le assenze di quattro atlete del roster.

A presentare la gara, parlando soprattutto del lavoro che settimana dopo settimana sta facendo con le sue ragazze, è coach Nicola Ottaviano: “Domani ci aspetta una partita molto dura, sto lavorando sulla mentalità, a queste ragazze manca proprio la ‘mentalità vincente’, quella fiamma dentro che ti porta a lavorare duramente e giocare ancor più ‘duro’ ogni azione, sempre e costantemente per 40′ di filato. Devono capire che le persone di successo fanno così che c’è gente che lavora sul serio tutti i giorni e lo fa per anni ed anni, e ‘noi’ non possiamo giocare duro ogni azione? È questo il ‘nostro lavoro’ e dobbiamo saperlo fare con quei valori morali lì”.

Le ragazze NeroArancio hanno poi appreso il calendario della seconda parte di campionato, la “Fase ad orologio”, con l’esordio che ci sarà sabato 23 febbraio alle ore 19,30 a Caserta contro le Pantere JuveCaserta Academy.

Gli altri confronti dei quarti di finale della Coppa Campania saranno: Banca Stabiese-Juve Caserta Academy, Salerno-Marigliano e Capri-Ariano Irpino.