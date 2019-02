Givova Ladies, gara casalinga contro Castellammare si giocherà a Gragnano.

A causa dell’indisponibilità del PalaFusco di Angri, la società Free Basketball Givova Ladies è lieta di comunicare, che all’interno di una serie di eventi nel sociale atti a favorire il diffondersi sul territorio del cultura dello sport in generale e della pallacanestro nel nostro caso particolare, disputerà la gara di campionato numero 14, la settima ed ultima del girone di ritorno della regular season, nella struttura Geodetica di via Vittorio Veneto a Gragnano.

In quello che fu l’impianto che negli anni ottanta ospitò una delle squadre più importanti del territorio limitrofo alla città di Scafati, ovvero l’Atletico Basket Gragnano, targato ConfederCoop nella stagione 1985-86 in serie A femminile, e Latte Berna Gragnano negli anni successivi in A1 e A2, tornerà a respirarsi l’aria dell’evento cestistico in rosa.

“La nostra idea è quella di favorire le iniziative sportive per veicolare messaggi positivi: condivisione, integrazione, rispetto delle regole, tolleranza – queste le parole dell’assessore allo sport del comune di Gragnano, Simona Iozzino -. I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno bisogno di esempi positivi, per contrastare fenomeni quali quelli dell’alienazione sociale e del bullismo. Ci auguriamo che queste cestiste, che con passione, determinazione e impegno, inseguono i loro sogni, possano rappresentare un modello per tanti bambini e bambine. Stiamo lavorando affinché si diffonda sempre di più il concetto di cultura sportiva, con tutte le interconnessioni che ne derivano, sviluppando il concetto di rete territoriale”.

Alle parole dell’assessore Iozzino, seguono quelle del giemme della società Free Basketball Givova Ladies, Maurizio Prete, il quale afferma: “Siamo felici e orgogliosi di aver ricevuto l’ok per poter giocare nella struttura di Via Vittorio Veneto e mi preme ringraziare per l’ospitalità l’accogliente e vicina cittadina di Gragnano.

Siamo lieti di poter riportare, per questa occasione, nella città della pasta, il basket, visto che gli sportivi gragnanesi hanno avuto, negli ultimi decenni, due ottime realtà cestistiche come l’Atletico Basket Gragnano femminile del compianto presidente Iurillo, arrivata in serie A per due stagioni, 1985-1986 e 1986-1987, e la Polisportiva Gragnano maschile di Montuori, Cesarano e Mascolo in serie B negli anni duemila”.

La gara di campionato si disputerà sabato 9 febbraio alle ore 16,00 alla Tendostruttura Geodetica di via Vittorio Veneto al civico 267 nella sfida con la Banca Stabiese, squadra della vicina e confinante Castellammare di Stabia. Un festa di sport nel nome della pallacanestro in rosa.