GIVOVA LADIES, DOPO TRE VITTORIE CONSECUTIVE, ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA DELLA STAGIONE. CONTRO BATTIPAGLIA FINISCE 77-59.

Si tratta della prima sconfitta stagionale per la Givova Ladies che, dopo tre vittorie consecutive in serie B, si arrende a Battipaglia contro la compagine locale, probabilmente la squadra più attrezzata del campionato.

Le atlete neroarancio, soprattutto nella prima metà della gara, non sono riuscite a tenere testa alle avversarie, chiudendo i primi due periodi rispettivamente per 26-14 e 20-16. I successivi due quarti, nettamente più equilibrati (17-13 e 14-16), non sono bastati alla Givova Ladies per recuperare lo svantaggio iniziale, con il match che si è concluso con il risultato di 77-59. Una prestazione che, pur avendo mostrato alcune lacune difensive sulla quali lavorare, ha allo stesso modo evidenziato le potenzialità in attacco. Lo dimostrano i 17 punti messi a segno da Marilù Sapienza, seconda solo al leader della squadra avversaria Laura Cremona (21 punti). Per il team neroarancio da citare, inoltre, i 12 punti a testa di capitan Iozzino e dell’argentina Garcia Leon.

Sulla gara si è così espresso il Coach della Givova Ladies, Nicola Ottaviano:

“Abbiamo avuto un approccio sbagliato alla partita. Sapevamo che giocare contro Battipaglia e specialmente in casa loro non sarebbe stato facile, è una squadra che gioca insieme da tanto tempo mentre noi, specialmente nei momenti di difficoltà, ci dobbiamo ancora “conoscere” bene. Abbiamo comunicato poco in difesa e questo c’ha penalizzato troppo, in attacco si sono alternate cose buone con altre meno, ma ripeto dobbiamo mostrare soprattutto maggiore consistenza difensiva. Questa sconfitta ci può fare bene, dovevamo capire su cosa lavorare, e soprattutto capire le ragazze quanta voglia hanno di tornare subito in palestra e migliorarsi. Sabato ci aspetta un altro test importante, contro Capri, e ci dobbiamo far trovare tutti pronti”.

Ufficio Stampa Free Basketball

Tabellini

Parziali

26-14 20-16 17-13 14-16

GIVOVA LADIES

Elisa Ghielmi 2

Rosasia Carotenuto 6

Iozzino Valentina 12

Manna Valeria 2

Emilia Garcia Leon 12

Mari Panteva 0

Giorgia Codispoti 6

Camila Berardi 0

Marilù Sapienza 17

Anna Stoyanova 2

Chiara Pastena 0