Givova Ladies, conferma anche per Adriana Di Michele.

Il roster 2018-2019 della Givova Ladies è completato da Adriana Di Michele, guardia classe 2001, nativa di Castellammare di Stabia e che per il terzo anno consecutivo vestirà i colori nero arancio, giocando sia il campionato di serie B sia quello di under 18.

Felice per la possibilità concessale dal club, la giovanissima atleta afferma: “Quando mi hanno chiesto di continuare a difendere i colori neroarancio sono stata felice, orgogliosa e non ho avuto nemmeno un attimo di esitazione nell’accettare. La Givova Ladies è una società ambiziosa e per quest’anno spero che la squadra raggiunga gli obiettivi che ci sono sfuggiti, per pochissimo, l’anno scorso, nella finale play off. Il mio obiettivo personale è quello di fare la cosa che mi piace di più, ovvero divertirmi in campo e dare tutto quello che ho per la società, chiaramente punto a migliorarmi grazie al sacrificio e alla passione ma soprattutto con gli insegnamenti dello staff tecnico. Ringrazio la società per avermi dato fiducia per il terzo anno consecutivo e l’opportunità di essere in questo roster. Come sono fuori dal parquet? Sono ragazza abbastanza timida e riservata, all’interno del campo invece sono combattiva e decisa”.

Queste le parole di coach Ottaviano sulla diciassettenne guardia di origini stabiesi: “Adriana è con noi da molto tempo, l’anno scorso fra una scelta e l’altra ha avuto pochissimo spazio, ma quest’anno, partecipando anche al campionato under 18, potrà stare in campo molto di più, dimostrando quanto vale e di conseguenza siamo contenti che vestirà ancora i nostri colori”.

La Scheda Tecnica di Adriana Di Michele:

Nata a Castellammare di Stabia il 16 aprile del 2001, Adriana Di Michele può ricoprire in campo il ruolo di guardia. Alta 176 centimetri, ha iniziato la sua carriera nel Basket Team Stabia, a Castellammare, dove ha militato per tre anni per poi passare nell’A.S.D. Stabia. Nell’estate del 2016 passa al Free Basketball Scafati dove disputa due stagioni di serie B con 49 presenze in serie B e fa il suo esordio in nero arancio il 15 ottobre 2016 nella sfida contro Cercola.