Givova Ladies a 40 minuti dal sogno promozione.

E’ fissato per domani alle 21 l’appuntamento con la storia per la Givova Ladies Scafati. La compagine di coach Ottaviano scenderà sul parquet del PalaPertini per la finale playoff di ritorno, forte del +13 conquistato sabato scorso. In palio ci sarà la promozione in A2. In casa scafatese si respira un’aria particolare e tutto il gruppo pare unito a tagliare quest’importante traguardo. Occhio, però, alle toscane che hanno dimostrato in qualche frangente di poter impensierire le nero arancio. A fornire le giuste motivazioni, a 24 ore circa dalla palla a due, è il gm Maurizio Prete, sempre attento a tutte le esigenze di squadra e società.

Il PalaFusco gremito e un +13 spettacolare. Si può dire che è stata una serata perfetta quella di sabato scorso?

“Vedere una cornice di pubblico così folta per una partita di serie B femminile è sempre molto difficile. Di sicuro è stato emozionante sentire quel tifo e penso che il risultato finale sia stato frutto anche di tutto ciò. Nel momento di difficoltà il PalaFusco ci ha aiutato e incoraggiato. Credo che le ragazze abbiano sentito questa carica e l’hanno trasformata in energia per recuperare prima e vincere dopo. Serata perfetta. Grazie a tutti.”.

Solo 40′ vi separano dal finale di stagione. Quali sono le sensazioni alla vigilia?

“Siamo molto tranquilli. In gara 1 ho riunito le atlete prima del riscaldamento, fatto per me inconsueto, per dare giusto un paio di input. Ho detto a loro: “Andate in campo e divertitevi”. Il basket è, e deve essere, principalmente questo: divertimento. E quando c’è anche l’entusiasmo, le sensazioni non possono che essere positive.”.

Ecco l’appuntamento:

Orza Rent Nico Basket Massa e Cozzile- Givova Ladies Scafati – domani 26 maggio ore 21 – PalaPertini, via della Costituzione Ponte Buggianese (PT)