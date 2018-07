Ginnastica Salerno, argento per Salvatore Maresca agli anelli agli Assoluti di Riccione.

Si sono svolti sabato 7 e domenica 8 luglio al Perla Verde di Riccione i Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica con la partecipazione dei migliori ginnasti Azzurri a contendersi le medaglie e i titoli tricolori.

Dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro accaduto a Nicola Bartolini proprio alla vigilia degli Assoluti, Ginnastica Salerno partecipa con Tommaso De Vecchis, Gianmarco Di Cerbo e Salvatore Maresca.

Nel contesto buona prestazione dei ragazzi, con il veterano Salvatore Maresca (14,200) che raggiunge, alle spalle di un eccezionale Marco Lodadio (14,900), la medaglia d’argento e diventa vicecampione italiano agli anelli per il terzo anno consecutivo.

Soddisfazioni anche sul fronte femminile medaglia di bronzo per Chiara Barzasi (CRITERIUM GIOVANILE GAF – Allieve 3) ed un quarto posto per Elisa Agosti sostenute dai tecnici: Massimo Gallina e Marta Oberti.

L’evento è stato anche l’occasione per i selezionatori che hanno potuto valutare gli atleti che dovranno formare la squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi Europei di Glasgow (2-5 agosto), e in attesa delle prossime convocazioni, non possiamo che fare un in bocca al lupo ai nostri atleti.