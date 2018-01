Basket Ruggi, gara interna contro Cercola.

Torna in campo il Basket Ruggi Salerno per la quinta giornata del girone di ritorno di serie B femminile: ospite al Pala Zauli, l’Azzurro Cercola.

Dopo aver affrontato nello scorso weekend la capolista, questa settimana arriva un’altra corazzata del campionato, nonché seconda in graduatoria. Sponda Ruggi la situazione infortuni non migliora: con Scarpato e De Feo out, coach Pignata dovrà mescolare le carte per riuscire a mettere in difficoltà le vesuviane di coach Patrizio. La palla a due è prevista per sabato alle 19: la gara sarà diretta dai signori Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano e Mauro Sacco di Salerno.

SETTORE GIOVANILE. Bella ed importante vittoria quella che han conquistato le under 14 domenica scorsa in casa dell’Azzurro Cercola. Vittoria arrivata con grande autorità nonostante le diverse assenze che hanno anticipato la gara: 53-58 il finale. Risultato amaro invece per le under 13 che sempre in terra cercolese sono state superate dalla compagine locale 74-48. Ma non c’è tempo di piangersi addosso: domenica mattina si ritorna in campo, questa volta si gioca in casa in cui arriverà l’Akery Basket. Alle porte anche in campionato Esordienti Femminile che vedrà le giovanissime Ruggine di coach Pignata, ospitare l’Amatori Cercola mercoledì pomeriggio.