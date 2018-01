Basket Ruggi, è derby con le Givova Ladies Scafati.

Prima gara casalinga del 2018 per il Basket Ruggi Salerno che torna a calcare il parquet di casa, ospitando la Givova Ladies Scafati.

Primo di tre impegni veramente ostici per la compagine salernitana impegnata ad affrontare le prime tre della classe nelle prossime rispettive tre giornate di campionato. Sarà fondamentale, contro una squadra lunga e costruita per vincere, l’approccio alla gara e la capacità di provare a rimanere in partita per tutto l’arco dei quaranta minuti. “Ci avviciniamo a questa gara con grande voglia e per riscattare l’opaca prestazione di Capri e, perché affrontiamo la capolista, a cui vogliamo rendere quanto più è possibile difficile la vita” – dichiara nel pre gara coach Pignata – “Le ragazze si sono allenate come sempre con tanta abnegazione in settimana e sabato dovremmo essere capaci di restare sui nostri obiettivi mettendoci testa e cuore”. La palla a due è prevista alle ore 17 al Pala Zauli di Battipaglia: la gara sarà diretta da Roberta Di Rienzo e Saverio Serino di Caserta.

SETTORE GIOVANILE. Quarta giornata di campionato per l’under 14 del Basket Ruggi Salerno, che riprenderà il proprio cammino domenica 21 Gennaio, alle 12 in casa dell’Azzurro Cercola. Mercoledì 24 Gennaio alle 18:15, toccherà invece alle under 13 far visita alle stesse vesuviane.

La Givova Ladies è pronta a tornare in campo per difendere il primato solitario, conquistato grazie al successo contro Cercola. Il team di coach Nicola Ottaviano dovrà fare a meno delle infortunate Scibelli e Sapienza, ma ha varie frecce al proprio arco per poter battere Ruggi Salerno. La gara di domani al PalaZauli sarà comunque importante dal punto di vista delle motivazioni. A presentare la sfida è l’esterna Federica Serra.

Sabato bella vittoria contro Cercola. Siete soddisfatte del cammino svolto finora?

“Sicuramente siamo contente di essere al comando della classifica. Quest’anno il campionato si è dimostrato più agguerrito del previsto, ma noi abbiamo finora dimostrato di essere un gruppo forte e compatto. Comunque sappiamo, che da qui alla fine ci saranno altri ostacoli da superare e per questo non dobbiamo fermarci”.

Quali sono i margini di miglioramento della vostra squadra?

“La nostra è una squadra nuova che pian piano sta imparando a conoscersi in campo, mentre fuori dal campo l’intesa c’è stata fin da subito. Abbiamo un grandissimo potenziale, che se sfruttato a dovere, ci porterà molto avanti”.

Domani sfida contro Ruggi Salerno. Che tipo di avversario vi troverete di fronte?

“Affronteremo una compagine giovane, che ha dato fastidio a tutti. Sappiamo che loro prediligono un gioco molto aggressivo e non molleranno mai. Dovremo quindi essere concentrate fin dalla palla a due per vincere senza patemi”.

Ecco tutti gli appuntamenti:

SERIE B: Ruggi Salerno- Givova Ladies Scafati domani ore 17- PalaZauli via don Minzoni Battipaglia (SA)

UNDER 20: Juve Caserta Academy – Givova Ladies Scafati lunedì 22 gennaio ore 20 – PalaMaggiò via Sannitica Castelmorrone (CE)