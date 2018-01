Basket Bellizzi, vittoria di prestigio contro San Nicola Cedri.

È una serata da incorniciare per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Al “PalaBerlinguer”, i gialloblu asfaltano la capolista San Nicola Basket Cedri e si impongono col netto punteggio di 86-61. Davanti ad una cornice di pubblico da far tremare le gambe, Di Mauro e compagni sfoderano la migliore prestazione dell’anno. I ragazzi di coach Pierluigi Orlando controllano con personalità e carattere la partita per tutti i 40’, arginando il potenziale di Johnson e compagni. Difesa granitica e fase offensiva perfetta permettono ai gialloblu di conquistare una vittoria di prestigio, resa ancor più rilevante dal roboante distacco nel punteggio finale.

LA CRONACA

Cedri parte subito bene, sfruttando i centimetri e la classe di Johnson. Lo statunitense firma i primi 5 punti del match, portando subito avanti i suoi. Dall’altro lato, però, Esposito fa capire che non sarà una serata facile per la compagine casertana. Bomba da lontanissimo e due liberi: 5 punti e parità ristabilita. I due canestri successivi di Dondur completano il parziale di 9-0 con cui i padroni di casa ribaltano il punteggio. Il serbo è in serata di grazia e lo dimostra con gli 11 punti messi a referto nei primi 10’ di gara. I gialloblu iniziano a bombardare dall’arco dei 6,75 metri, con Spinelli e Di Mauro che realizzano due triple in rapida successione che regalano il +9. Al primo intervallo Bellizzi è avanti 22-14.

Ad inizio secondo quarto, Cedri prova a ridurre le distanze affidandosi ai suoi uomini di maggiore talento, Mihalich e Johnson su tutti. I due liberi del numero 43, riportano gli ospiti ad un solo possesso di distanza (29-26). Bellizzi è però glaciale nel gestire la partita e si riporta a distanza di sicurezza nel giro di pochi minuti. Ferrigno e la bomba di Esposito firmano il mini-break di 5-0 che riporta i gialloblu avanti di 8 lunghezze. I due liberi di uno straordinario Spinelli regalano il +10 ai padroni di casa. All’intervallo lungo il tabellone segna 42-33.

Cedri rientri dagli spogliatoi col piglio giusto, per provare a recuperare la partita. È l’unico vero momento di difficoltà per Bellizzi, che non riesce ad arginare l’attacco avversario e fa fatica a trovare il canestro con regolarità. È Pignalosa a guidare l’offensiva dei casertani, con 7 punti realizzati che riportano Cedri fino al -2 (47-45). Coach Orlando comprende il momento di difficoltà dei suoi e spende il time-out per frenare l’inerzia in favore di Cedri. Nel momento di maggiore sofferenza, arriva la firma di capitan Di Mauro. Il numero 20 gialloblu prima colpisce dalla lunga distanza e poi concretizza il contropiede avviato e rifinito da Spinelli. Questa volta è Falcombello a chiamare time-out, che non porta però i frutti sperati. Bellizzi è in piena fiducia e lo dimostra. Ferrigno si erge a protagonista assoluto, con due triple in sequenza che portano il vantaggio in doppia cifra. All’ultimo intervallo, Bellizzi è avanti 59-49.

L’ultima frazione si apre con l’antisportivo fischiato a Pignalosa, per fallo su capitan Di Mauro. Dopo l’1 su 2 dalla lunetta del numero 20, i gialloblu abbassano leggermente la guardia e prestano il fianco al ritorno di Cedri. Prima Johnson e poi Erra colpiscono da lontano e riportano gli ospiti a -5 (60-55). Quando ti aspetti l’assalto finale di Cedri, arriva però l’allungo decisivo dei padroni di casa. Sale nuovamente in cattedra il capitano Marco Di Mauro, che trova un altro mini-break di 5-0. Dondur torna a fare la parte del leone nel pitturato, combattendo e trovando il canestro con grande precisione. La difesa riprende a far la voce grossa, non retrocedendo di un centimetro davanti agli attacchi di Cedri. Bellizzi gioca ormai sul velluto ed il distacco si dilata in maniera sensibile. La bomba di Trapani sigla il +20 per i padroni di casa (81-61). Cedri tira i remi in barca. La tripla finale di Esposito chiude una serata da apoteosi per i gialloblu, che lasciano il parquet tra gli applausi scroscianti e la standing-ovation del “PalaBerlinguer”.

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Spinelli 13, Ferrigno 10, Barrella n.e., Valentino 1, Izzo, Dondur 19, Di Mauro 17, Diop, Trapani 14, Esposito 12.

Coach: Orlando.

SAN NICOLA BASKET CEDRI

Pignalosa 18, Riccio, Di Martino, Viera 4, Garofalo, Mihalich 12, Erra 3, Zamo 2, Russo n.e., Johnson 22.

Coach: Falcombello.

PARZIALI: 22-14, 20-19, 17-16, 27-12.