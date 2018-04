Basket Bellizzi, brutta sconfitta a Pozzuoli.

È una sconfitta che fa malissimo quella subita in gara 1 dal Semprefarmacia.it Basket Bellizzi contro la Virtus Pozzuoli. Al “PalaErrico” i padroni di casa si impongono con un netto 79-48 e fanno un passo importante verso la finale. Prestazione decisamente sottotono per la squadra di coach Pierluigi Orlando, che non è praticamente mai riuscita ad entrare in partita. I gialloblu hanno sofferto sin dal primo minuto le giocate della compagine puteolana, sprofondando nel punteggio già nei primi due parziali.

Trascinata da un capitan Errico in serata di grazia (25 i punti messi a referto), la Virtus Pozzuoli ha controllato la partita per 40’ senza mostrare alcun segnale di cedimento. Dall’altro lato, Bellizzi non ha trovato l’intensità necessaria per arginare il potenziale offensivo degli avversari e provare a far male sotto canestro. Il suono della sirena ha chiuso un match senza storia, con Pozzuoli ora avanti 1-0.

GARA 2

Mercoledì 2 maggio si ritorna subito in campo, per la seconda gara della serie. Al “PalaBerlinguer” Di Mauro e compagni proveranno a riscattare il brutto k.o. e rimettere in parità la sfida. Palla a due prevista per le ore 21:00. La gara sarà diretta dal 1° arbitro sig. Umberto Giambuzzi di Ortona (CH) e dal 2° arbitro sig. Lorenzo De Ascentiis di Giulianova (TE).

VIRTUS POZZUOLI – BASKET BELLIZZI

IL TABELLINO

VIRTUS POZZUOLI

Orefice 6, Di Domenico, Mehmedoviq, Innocente 7, Longobardi 11, Dimitrov 11, Djenadic, Caresta 9, Errico 25, Simeoli 4, Loncarevic 6, Conforto.

Coach: Serpico.

BASKET BELLIZZI

Spinelli 15, Ferrigno 1, Bassano 6, Giordano, Valentino 1, Dondur 8, Barrella, Di Mauro 3, Sconza n.e., Diop, Trapani 10, Esposito 4.

Coach: Orlando.