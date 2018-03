Alma Salerno, gara interna contro Polignano.

Tre punti per blindare il terzo posto in classifica. Sono quelli che l’Alma Salerno vuole conquistare domani, nella sfida interna contro il Volare Polignano che – alle 15 – sarà al PalaTulimieri per la ventesima giornata del girone G del campionato di serie B.

Una partita di fondamentale importanza, soprattutto dopo la difficile trasferta della scorsa settimana contro il Lausdomini. L’obiettivo degli uomini del tecnico Di Giacomo è quello di mettere al sicuro il proprio attuale posto in graduatoria, al fine di poter affrontare, poi, le ultime due partite della stagione regolare con tranquillità e iniziare, così, a concentrarsi completamente sugli spareggi promozione.

Quella con il Polignano non sarà una gara semplice, in particolar modo se raffrontata alla sfida d’andata, ma la compagine salernitana sarà al completo, eccezion fatta per i due fratelli Villalba che hanno dovuto fare ritorno in patria a causa di alcune questioni familiari

«Per noi – dice mister Fabio Di Giacomo – questi tre punti sono fondamentali. Vogliamo mettere al sicuro il nostro terzo posto e dovremo farlo affrontando una squadra che è completamente diversa da quella che abbiamo incontrato qualche mese fa. Il Polignano ha raggiunto la matematica salvezza ma intende consolidare la propria posizione di classifica. Noi daremo battaglia senza tregua anche questa volta».