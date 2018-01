Alma Salerno, gara interna in Coppa Italia contro il Bernalda Futsal.

Il campionato di serie B di calcio a 5 si ferma ma l’Alma Salerno no. Domani, 13 gennaio, alle ore 15 al PalaTulimieri, i calcettisti granata scenderanno in campo per il turno di qualificazioni della Coppa Italia di categoria.

Ad attenderli sul parquet di gioco ci sarà il Bernalda Futsal, già avversario dei salernitani in campionato. Una partita non semplice, anche alla luce dei recenti acquisti della società materana durante la sessione invernale di mercato.

Oltre che sull’acclarata qualità, però, l’Alma Salerno può anche contare sull’entusiasmo scaturito dalle ultime convincenti prestazioni, sia in campionato che proprio in Coppa Italia. Alla sfida di domani, infatti, la compagine salernitana è riuscita ad approdare dopo aver sconfitto – lo scorso 23 dicembre – la Sandro Abate che, fino a quel momento, non aveva subito alcuna battuta d’arresto.

Da verificare, al momento, ci sarebbero le condizioni di Alessandro Carpentieri e Pasquale Roscigno, entrambi febbricitanti. Ancora fermo ai box il paraguaiano Renè Villalba – infortunatosi nel corso della precedente gara di coppa –, anche se la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ha scongiurato l’interessamento del crociato. La visita medica con il dottor Cerino chiarirà ulteriormente modi e tempi di recupero del calcettista, che ha comunque già iniziato le sessioni di potenziamento muscolare.