Alma Salerno, gara interna contro il Futsal Parete.

Il cammino riparte dal Futsal Parete. Dopo la sosta, l’Alma Salerno è pronta a tornare in campo per l’ottava giornata del girone F del campionato di serie B di calcio a 5. Domani, alle 16, presso il PalaCilento di Torchiara (a causa dell’indisponibilità del PalaTulimieri), la formazione salernitana affronterà i casertani del Parete, attualmente terzi in classifica.

Una partita ovviamente impegnativa che i granata sono decisi ad affrontare con grande determinazione, al fine di riuscire a venir fuori da un periodo non positivo.

Non sarà della gara Antonio Vuolo, ancora in fase di recupero dall’infortunio occorso alla mano, mentre Danilo Spisso proverà fino alla fine a recuperare da un problema al ginocchio.

Assente anche il portiere brasiliano Dudù, che dovrà scontare un turno di squalifica, effetto dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata nella trasferta contro il Futsal Canosa.

Carica se stesso e i suoi, mister Gianfranco Bonito: «Vogliamo concretizzare, finalmente, tutto il lavoro svolto fino ad ora. Voglia e intenzioni ci sono, chiaramente. Meritiamo di uscire da questa situazione estremamente difficile, tanto per come stiamo lavorando quanto per ripagare la fiducia che la società sta riponendo in tutti noi: ci spronano e ci incoraggiano, senza farci pesare la situazione non semplice di classifica. Fin dal principio, ho detto che abbiamo una buona rosa: adesso, possiamo anche contare su qualche rotazione in più che ci permette maggiori margini di manovra. Tutti vogliamo porre fine a questo periodo buio e rialzare la testa: la sfida contro il Futsal Parete – che sta disputando un ottimo campionato – sarà un significativo banco di prova».